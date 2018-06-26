Началова крутит роман с героем «Холостяка»

Певица Юлия Началова больше не одна. У нее за плечами два неудачных брака и кто знает, возможно, вскоре марш Мендельсона прозвучит для нее в третий раз. Новым возлюбленным 37-летней артистки стал 33-летний врач Андрей Искорнев , который в 2013 году принимал участие в украинской версии шоу «Холостяк».

О личной жизни знаменитостей всегда говорят. И на сей раз предметом обсуждения обывателей стал роман популярной исполнительницы Юлии Началовой, которая перестала скрывать бойфренда. Им оказался герой украинского «Холостяка», известный пластический хирург Андрей Искорнев, который на четыре года младше ее.

Подробности личной жизни певица представила в программе «Ты не поверишь». Красавица даже сняла избранника в своем новом клипе. Молодые люди знакомы уже 10 лет, но только несколько месяцев назад мужчина решился пригласить артистку на свидание, после которого они уже не расставались. Началова не скрывает позитивных эмоций от отношений, отмечая, что полностью доверяет Искорневу, в частности в плане коррекции внешности:

«Я не знаю, что сказать… Мы в конфетно-мармеладном периоде. Я ему не раз доверялась в каких-то эстетических моментах. Уж если мне предстоит что-то делать, то это будет точно Андрей!»

Пока помолвки не было, но влюбленные обсуждают совместных детей, потому поклонники Юлии Началовой считают, что она вскоре станет невестой: «Ой, то ли еще будет, он знатный сердцеед и очень популярный среди женщин, потому не думаю, что свадьба скоро будет». «Класс, желаем, чтобы все сложилось, как они того хотят!» «У нее роман? Молодец, давно надо было найти мужчину!» «Неужели Юлечка определилась с кавалером? Ура, тогда поздравляю!» «Скоро поженятся, я так думаю! Это отличная новость». «Не думаю, что что-то серьезное выйдет, у него уже столько потенциальных жен было!»

Eva.ru