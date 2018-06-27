Водонаева разрешила бы мужу изменить с Меган Фокс

Алёна Водонаева как верная и заботливая супруга постоянно защищает мужа от нападок в сети, восхваляет его и демонстрирует безмерную любовь. В этот раз мужчина удостоился самого необычного поздравления с днём рождения и наилучших пожеланий от неё, а подписчики в очередной раз убедились, что молодые люди идеально подходят друг другу.

«Мне так повезло с тем, что ты родился 36 лет назад. Благородный, талантливый, сексуальный, надежный и интересный. Мой любимый мужчина. Будь счастлив и здоров, я все для этого делаю и буду делать. Даже разрешила бы в честь дня рождения изменить мне с Меган Фокс. Но Меган не приехала, поэтому извини милый.», — написала телеведущая, вызвав восторженные комментарии интернет-пользователей.

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В сторону супруга звёздной красавицы посыпались приятные слова, что, кстати, довольно редко случается. Мужчине пожелали не упускать такую прекрасную жену и жить с ней в счастливом браке еще много-много лет. К тому же, фанаты понадеялись, что в скором времени Алена подарит Алексею ребенка, и это, пожалуй, станет самым лучшим подарком из всех возможных. В этот день Алексей читал только приятные сообщения вместо привычных осуждений злопыхателей, и это не могло не порадовать его, как и Алёну, поблагодарившую за это подписчиков.

Водонаеву похвалили её за прекрасное чувство юмора, ведь не каждая женщина может может с иронией говорить об изменах, для многих это вообще закрытая тема. Но Алена не такая, как большинство, и, вероятно, за это её и полюбил супруг.

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Посмеявшись над шуткой, в сети всерьез отметили, что Алена и Алексей были созданы друг для друга, отлично смотрятся рядом и имеют сильную ментальную связь, которая ощущается даже через экран смартфона. «Молодец какая, вот так нужно относиться к своим мужьям!» «Пример для подражания!» «Поздравляю вашего мужа! Он очень счастливый человек, потому что у него есть вы!» "Повезло ему с вами, а вам с ним! Поздравляю!"

Многие считают, что у Алексея достаточно специфическая внешность, скорее, на любителя, а кто-то и вовсе без всякого чувства такта оскорбительно высказывается на этот счет. Но Водонаева считает мужа красавцем и назло всем ненавистникам заявила, что каждый день занимается с ним сексом.