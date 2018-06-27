Ещё
Фанаты шутят над грудью Ратаковски
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фанаты шутят над грудью Ратаковски 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Какого же размера на самом деле бюст у модели?
Эмили Ратаковски, прославившаяся когда-то именно благодаря своей фигуре, сейчас считается одной из самых востребованных моделей и перспективной киноактрисой. А известность к ней пришла после того, как девушка снялась топлес в клипе Робина Тика. Свои формы Эмили не стесняется демонстрировать и сейчас: и на красных дорожках, и в социальных сетях.
В своем Instagram Ратаковски опубликовала забавное видео, где в одном из кадров она наклоняется вперед и словно сплющивает грудь с боков руками.
«О, у вас грудь появилась», — прокомментировал один из подписчиков модели. И тут остальные фолловеры начали спорить: а и правда, какого же размера на самом деле бюст у Эмили. Сама она не раз хвасталась, что ее параметры близки к идеальным: объем груди составляет 90 см. Но иногда кажется, что эта цифра гораздо больше. А порой, наоборот, думается, что ее размер практически стремится к нулю. Например, вот на таком снимке (кстати, тоже в купальнике).
Конечно, возможно, все дело в правильно подобранных нарядах, в том числе и пляжных. Ведь каждая девушка знает, что удачный бюстгальтер с пуш-апом может увеличить грудь минимум на пару размеров.
А может быть, Ратаковски все-таки слишком сильно увлекается фоторедакторами, чтобы поддержать свой статус секс-символа. И в этом она не одинока. Многие знаменитости грешат такими уловками. Ведь всем хочется выглядеть на фото, которые увидят тысячи поклонников, на все сто.
WDay.ru: последние новости
Ее подставили: подруга показала фото Бони без фотошопа Регина Тодоренко показала всем свои черешни Милла Йовович показала плоскую грудь и небритые подмышки
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Наболело: «Выматывал меня, заставил лечь под него»157
Подруга показала фото Бони без фотошопа15
«Кручу ее, как жонглер на арене»16
Что будет, если не мыть голову 8 месяцев8
Как оральный секс влияет на женскую красоту30
Видео
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
11:21
Правила красоты для королевской семьи
Другое
06:08
Доказано, что плохое настроение полезно
Психология
07:35
Наглые звезды, плюющие на фанатов
Звёзды
04:27
Как не превратить чай в отраву
Еда
04:02
Как правильно покупать продукты
Еда
03:46
Сны, которые нельзя игнорировать
Психология
07:23
Экзотика, которую стоит попробовать
Еда
00:59
Регина Тодоренко показала всем свои черешни
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение