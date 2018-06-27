Фанаты шутят над грудью Ратаковски

Какого же размера на самом деле бюст у модели?

Эмили Ратаковски, прославившаяся когда-то именно благодаря своей фигуре, сейчас считается одной из самых востребованных моделей и перспективной киноактрисой. А известность к ней пришла после того, как девушка снялась топлес в клипе Робина Тика . Свои формы Эмили не стесняется демонстрировать и сейчас: и на красных дорожках, и в социальных сетях.

В своем Instagram Ратаковски опубликовала забавное видео, где в одном из кадров она наклоняется вперед и словно сплющивает грудь с боков руками.

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 26 Июн 2018 в 11:25 PDT

«О, у вас грудь появилась», — прокомментировал один из подписчиков модели. И тут остальные фолловеры начали спорить: а и правда, какого же размера на самом деле бюст у Эмили. Сама она не раз хвасталась, что ее параметры близки к идеальным: объем груди составляет 90 см. Но иногда кажется, что эта цифра гораздо больше. А порой, наоборот, думается, что ее размер практически стремится к нулю. Например, вот на таком снимке (кстати, тоже в купальнике).

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 21 Июн 2018 в 2:36 PDT

Конечно, возможно, все дело в правильно подобранных нарядах, в том числе и пляжных. Ведь каждая девушка знает, что удачный бюстгальтер с пуш-апом может увеличить грудь минимум на пару размеров.

А может быть, Ратаковски все-таки слишком сильно увлекается фоторедакторами, чтобы поддержать свой статус секс-символа. И в этом она не одинока. Многие знаменитости грешат такими уловками. Ведь всем хочется выглядеть на фото, которые увидят тысячи поклонников, на все сто.