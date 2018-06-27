Ещё
Роза Сябитова разозлила фанатов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Роза Сябитова разозлила фанатов 

Russianshowbiz.info 4 часа назад
Сябитова разместила в Инстаграм несколько роликов о строительстве своего «Родового гнезда», которые, очевидно, должны побудить ее подписчиков следить за ходом работ.
Роза сообщила, что поклонники смогут также наблюдать за жизнью ее семьи, получат массу полезных советов от тех, кто уже прошел все круги ада, занимаясь строительством. В одном из роликов сваха ругала бездарных специалистов, нарушивших дорогую систему канализации на участке. В комментарии же Роза, наоборот, поблагодарила тех, кто согласился сыграть роль этих негодяев на камеру, но на самом деле устранил недоработки. Сниматься в сериале будет дочь Сябитовой, представившаяся читателям блога «Липкая» Ксю.
Немногие подписчики Сябитовой отнеслись к новому проекту положительно: «Хвастуша! У кого-то на комнату денег не хватает, а тут родовое гнездо. Строила бы в тихушку. Людям бы душу не тревожила. Еще бы на 1 канал свою стройку показывала», «Ну, конечно, осталось из интересного, только следить за стройкой Розы. Это как ее выворачивает из грязи в князи».
Russianshowbiz.info: последние новости
Егор Крид показал видео с невестой Максим Галкин удивил новым видео Датская модель родила в 54 года
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пугачева горько плакала после разрыва11
Наболело: «Выматывал меня, заставил лечь под него»162
VIP-фигуры: первые леди на пляже20
Подруга показала фото Бони без фотошопа22
«Кручу ее, как жонглер на арене»16
Видео
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
11:21
Правила красоты для королевской семьи
Другое
07:15
Самые нелепые требования музыкантов
Звёзды
03:57
Спецслужбы учат видеть человека насквозь
Психология
09:47
Знаменитости, которые отреклись от своих родителей
Звёзды
13:28
Как выглядят дочки голливудских звезд
Звёзды Дети
00:39
Роза Сябитова разозлила фанатов
Звёзды
06:08
Доказано, что плохое настроение полезно
Психология
07:35
Наглые звезды, плюющие на фанатов
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение