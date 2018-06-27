Роза Сябитова разозлила фанатов

Публикация от Роза Сябитова (@syabitova_roza) 25 Июн 2018 в 10:36 PDT Сябитова разместила в Инстаграм несколько роликов о строительстве своего «Родового гнезда», которые, очевидно, должны побудить ее подписчиков следить за ходом работ.

Роза сообщила, что поклонники смогут также наблюдать за жизнью ее семьи, получат массу полезных советов от тех, кто уже прошел все круги ада, занимаясь строительством. В одном из роликов сваха ругала бездарных специалистов, нарушивших дорогую систему канализации на участке. В комментарии же Роза, наоборот, поблагодарила тех, кто согласился сыграть роль этих негодяев на камеру, но на самом деле устранил недоработки. Сниматься в сериале будет дочь Сябитовой, представившаяся читателям блога «Липкая» Ксю.

Немногие подписчики Сябитовой отнеслись к новому проекту положительно: «Хвастуша! У кого-то на комнату денег не хватает, а тут родовое гнездо. Строила бы в тихушку. Людям бы душу не тревожила. Еще бы на 1 канал свою стройку показывала», «Ну, конечно, осталось из интересного, только следить за стройкой Розы. Это как ее выворачивает из грязи в князи».