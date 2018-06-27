Пугачева горько плакала после разрыва

Владимир Кузьмин оформил развод после 17 лет брака. Близкие утверждают, что артист весьма любвеобилен, однако лишь музыка является его настоящей любовью.

По словам бывшей актрисы Виктории Лазич, Владимир Кузьмин — влюбчивая натура, для которой романтическое увлечение позволяет создавать новые произведения. лазич уверена, что он всегда любил в первую очередь музыку.

"Моя приятельница, близкая подруга Аллы Пугачевой, рассказывала, как горько плакала Алла, когда Кузьмин после двухлетнего романа объявил ей, что полюбил другую. Она понимала, что не сможет удержать эту буйную натуру. Но она страдала из-за разрыва, потому что действительно любила этого человека", — цитирует Викторию Лазич сайт "Комсомольская правда".

В музыкальной тусовке Владимира Кузьмина прозвали Кузей. Пугачева носилась с ним, как с ребенком. "Кузя сильно взволновал Аллу Борисовну. То, с каким обожанием относилась Алла к Кузе, было очевидно всем, включая ее мужа Болдина, который страдал и терпел. Он злился, спрашивал меня, кто этот кудрявый, откуда он взялся. Ревновал. Алла везде таскала Кузю за собой, помогала ему, раскручивала. Покупала ему модные вещи, гитару новую подарила", — рассказал первый создатель группы "Динамик", композитор Юрий Чернавский.

Его супруга Татьяна отметила, что, пока Кузьмин встречался с Пугачевой, от него была беременна совершенно другая женщина. А еще у рокера случилась мимолетная связь с темнокожей девушкой в отеле Ростова-на-Дону, где он был с гастролями. Самое интересное, что та забеременела и родила артисту дочь, с которой Кузьмин недавно познакомился.

В кулуарах говорят, что с нынешней женой Екатериной Владимир расстался из-за ее новых увлечений. "Катя и Кузьмин много времени стали проводить порознь, а это не сплачивает брак, — рассказал знакомый музыканта. — Катя замучила его своей психологией, мистикой, пыталась приобщить его к духовным исканиям. Она изнуряет себя диетами, занимается йогой, сильно похудела. Все это наскучило Владимиру. Он терпел, но устал".