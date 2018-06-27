Ещё
Пугачева горько плакала после разрыва
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пугачева горько плакала после разрыва 

Дни.ру 2 часа назад
Владимир Кузьмин оформил развод после 17 лет брака. Близкие утверждают, что артист весьма любвеобилен, однако лишь музыка является его настоящей любовью.
По словам бывшей актрисы Виктории Лазич, Владимир Кузьмин — влюбчивая натура, для которой романтическое увлечение позволяет создавать новые произведения. лазич уверена, что он всегда любил в первую очередь музыку.
"Моя приятельница, близкая подруга Аллы Пугачевой, рассказывала, как горько плакала Алла, когда Кузьмин после двухлетнего романа объявил ей, что полюбил другую. Она понимала, что не сможет удержать эту буйную натуру. Но она страдала из-за разрыва, потому что действительно любила этого человека", — цитирует Викторию Лазич сайт "Комсомольская правда".
В музыкальной тусовке Владимира Кузьмина прозвали Кузей. Пугачева носилась с ним, как с ребенком. "Кузя сильно взволновал Аллу Борисовну. То, с каким обожанием относилась Алла к Кузе, было очевидно всем, включая ее мужа Болдина, который страдал и терпел. Он злился, спрашивал меня, кто этот кудрявый, откуда он взялся. Ревновал. Алла везде таскала Кузю за собой, помогала ему, раскручивала. Покупала ему модные вещи, гитару новую подарила", — рассказал первый создатель группы "Динамик", композитор Юрий Чернавский.
Его супруга Татьяна отметила, что, пока Кузьмин встречался с Пугачевой, от него была беременна совершенно другая женщина. А еще у рокера случилась мимолетная связь с темнокожей девушкой в отеле Ростова-на-Дону, где он был с гастролями. Самое интересное, что та забеременела и родила артисту дочь, с которой Кузьмин недавно познакомился.
В кулуарах говорят, что с нынешней женой Екатериной Владимир расстался из-за ее новых увлечений. "Катя и Кузьмин много времени стали проводить порознь, а это не сплачивает брак, — рассказал знакомый музыканта. — Катя замучила его своей психологией, мистикой, пыталась приобщить его к духовным исканиям. Она изнуряет себя диетами, занимается йогой, сильно похудела. Все это наскучило Владимиру. Он терпел, но устал".
Дни.ру: последние новости
Дмитрий Шепелев довел до слез грустной историей о сыне Звезда "Дома-2" отрезала себе грудь на глазах у всей страны Голая Дарья Клюкина из "Холостяка" показала фото в ванне
Женский форум11
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Наболело: «Выматывал меня, заставил лечь под него»162
VIP-фигуры: первые леди на пляже20
Подруга показала фото Бони без фотошопа22
«Кручу ее, как жонглер на арене»16
Трагическая история самого умного ребенка в мире10
Видео
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
11:21
Правила красоты для королевской семьи
Другое
07:15
Самые нелепые требования музыкантов
Звёзды
03:57
Спецслужбы учат видеть человека насквозь
Психология
09:47
Знаменитости, которые отреклись от своих родителей
Звёзды
13:28
Как выглядят дочки голливудских звезд
Звёзды Дети
00:39
Роза Сябитова разозлила фанатов
Звёзды
06:08
Доказано, что плохое настроение полезно
Психология
07:35
Наглые звезды, плюющие на фанатов
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение