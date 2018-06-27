Как выглядят дочки голливудских звезд

Звёздные дети с момента рождения окружены вниманием журналистов. Часто они получают от родителей не только привлекательную внешность, но и протекции в мире шоу-бизнеса. Кому же из знаменитостей посчастливилось стать родителями настоящей красотки?

1. Дочь Стивена Болдуина Хейли с детства занималась танцами и театральным искусством. Сейчас 21-летняя девушка — успешная фотомодель, сотрудничающая с именитыми марками.

2. Дочь Курта Кобейна и Кортни Лав Фрэнсис Бин занимается музыкой. Френсис потеряла отца в 9 лет, но сейчас о 25-летней певице говорят, что её голос очень похож на отцовский.

3. Дочь Энди МакДауэлл Рэйни Куэлли — актриса, хотя сейчас девушка подумывает о музыке и уже зарекомендовала себя как талантливая кантри-исполнительница. Но сама Рейни, которой сейчас 29, всё-таки хотела бы заниматься поп-музыкой.