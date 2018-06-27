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Как выглядят дочки голливудских звезд
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Как выглядят дочки голливудских звезд 

Рамблер 1 час назад
Звёздные дети с момента рождения окружены вниманием журналистов. Часто они получают от родителей не только привлекательную внешность, но и протекции в мире шоу-бизнеса. Кому же из знаменитостей посчастливилось стать родителями настоящей красотки?
1. Дочь Стивена Болдуина Хейли с детства занималась танцами и театральным искусством. Сейчас 21-летняя девушка — успешная фотомодель, сотрудничающая с именитыми марками.
2. Дочь Курта Кобейна и Кортни Лав Фрэнсис Бин занимается музыкой. Френсис потеряла отца в 9 лет, но сейчас о 25-летней певице говорят, что её голос очень похож на отцовский.
3. Дочь Энди МакДауэлл Рэйни Куэлли — актриса, хотя сейчас девушка подумывает о музыке и уже зарекомендовала себя как талантливая кантри-исполнительница. Но сама Рейни, которой сейчас 29, всё-таки хотела бы заниматься поп-музыкой.
4. Дочь Майкла Джексона Пэрис — актриса и модель, у которой было не самое простое детство. В 11 лет она потеряла своего знаменитого отца, в 13 увлеклась наркотиками и впала в депрессию из-за недовольства собой, а к 18 годам набила уже более полусотни татуировок. Тем не менее, 20-летняя Пэрис обещает со временем стать одной из самых ярких голливудских знаменитостей.
Женский форум1
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