Знаменитости, которые отреклись от своих родителей

Вряд ли у кого-то не случилось хоть одного конфликта с родителями. Но, как правило, даже после сильной ссоры мы миримся с ними, а в семье воцаряется мир. Увы, случаются и исключения, когда дети и родителя перестают общаться и даже становятся врагами. Не миновала такая участь и некоторых знаменитостей.

1. Линдси Лохан ещё несколько лет назад считалась молодой и перспективной актрисой. Девушка не вынесла бремени ранней славы и увлеклась алкоголем и наркотиками. Даже родители не могут повлиять на Линдси, ведь она перестала общаться с ними из-за их меркантильности.

2. В одной из своих песен репер Эминем назвал свою мать бродяжкой, алкоголичкой и наркоманкой. За это в 1999 году Дебора Мэттерс, мать музыканта, предъявила ему иск на 10 миллионом долларов, хотя Эминем был недалёк от правды, ведь его мать колесила по стране, когда исполнитель был малышом, но не забывала развлекаться на полную катушку.

3. Макколей Калкин — юная звезда девяностых годов. Его родители развелись из-за того, что не смогли решить, кто будет распоряжаться миллионными гонорарами сына. В 1997 году Калкин подал на родителей в суд, чтобы лишить их обоих права на свои деньги, а потом предпочёл с ними вообще не общаться.