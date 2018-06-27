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«Если буду полной, муж отправит на трансфер»
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«Если буду полной, муж отправит на трансфер» 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
29-летняя Мария Погребняк рассказала о шутливом обещании мужа и борьбе с лишним весом.
Мария и Павел Погребняки вместе уже более 15 лет. Недавно влюбленные отметили годовщину отношений и показали свой романтичный ужин в одной из телепередач. Во время еды Мария внезапно напомнила мужу о шутливом обещании, которое он ей когда-то дал.
«Помнишь, ты даже говорил, что если я буду полной, ты меня на трансфер отправишь? Я не хочу попасть в трансферное окно и, пожалуй, съем только салатик», — заявила многодетная мама супругу.
Трансферное окно — период, когда футбольные клубы могут сдавать в аренду или продавать своих игроков другим клубам. Разумеется, Павел шутил, но, видимо, его слова задели Марию, и она делает все для того, чтобы оставаться стройной.
При этом звезда Instagram с удовольствием делится своими секретами похудения с подписчиками: например, недавно она призналась, что летом ест максимально много овощей и зелени и не забывает о ежедневных тренировках.
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Женский форум
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