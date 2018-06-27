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Скандалист Солнцев рассказал об убийстве любимой
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Скандалист Солнцев рассказал об убийстве любимой 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: @solntcev
Скандально известный шоумен Гоген Солнцев и его пожилая супруга Екатерина вернулись с отдыха. У новобрачных большие планы на будущее.
Молодожены наслаждаются жизнью: ходят за ручку в супермаркет, посещают салоны красоты и нежатся в супружеской постели. Гоген как сыр в масле катается: 63-летняя Катюша, как нежно ее называет супруг, окружила мужа любовью и заботой.
Семейную идиллию нарушает острый конфликт Гогена с матерью Людмилой Кравцовой. Женщина не может смириться с выбором наследника. Она очень хочет нянчить внуков, что невозможно с такой старой невесткой.
Гоген и Екатерина решили наладить диалог с родительницей. Молодожены пригласили Людмилу Кравцову в студию программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" для беседы.
Мать Гогена с порога накинулась на невестку-ровесницу. "Ты старая вешалка, скотина, что ж ты привязалась к молодому парню!" — выговаривала свекровь Екатерине. "Ты на себя посмотри, мисс Вселенная пришла", — парировала престарелая жена шоумена. Помириться не удалось — Кравцова вновь отметила, что никогда не примет невестку.
Присутствовавшие в студии принялись обсуждать непростое положение семьи Солнцева. Многие говорили, что Гоген нашел в Екатерине образ родителя, которого ему всегда не хватало, ведь мать бросила его мальчишкой.
Также выяснилось, что молодые познакомились в тот момент, когда шоумен находился в затяжной депрессии. Екатерина, образно говоря, вытащила его из петли.
За несколько месяцев до встречи Гогена и его будущей супруги шоумен потерял любимую девушку Галину Иванову. "Не дожила буквально две недели до 37-летия своего. Так это страшно, так несправедливо жизнь с ней распорядилась. Отношения у нас, наверное, были где-то года три, но знакомы мы были с ней лет 15 точно. Я сказал в гробу ей на ушко, что очень ее люблю и буду любить всегда", — не сдерживая рыданий рассказал Гоген Андрею Малахову.
Шоумен отметил, что с Галиной у него могло быть совместное будущее и дети. По словам Солнцева, его возлюбленная была жестоко убита маньяком в одном из московских парков.
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