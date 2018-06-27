Шнур: Если женщина вам врет, значит все в порядке

Развод музыканта со своей женой Матильдой все еще не дает покоя поклонникам и прессе.

Но и сами участники процесса охотно дают новые поводы для обсуждений. Не так давно, Матильда, по-видимому, устав от бесконечных расспросов, решила высказаться на своей странице Instagram. Она опубликовала фотографию, на которой отчетливо видно, что на пальце нет кольца, и обратилась ко всем любопытствующим:

Дорогие конспираторы, наблюдатели, исследователи, толкователи и, конечно, доброжелатели, жизнь сложнее, чем лента новостей, не пытайтесь разобраться, удовлетворяя своё любопытство, вчитываясь в чьи-то интерпретации и высказывая свои, это бесполезно. Порой и сами главные герои не понимают что произошло на самом деле. В небе висит ядерный гриб, а они слепые не видят его в этот момент. Разбирайтесь лучше в своей собственной жизни, она проходит мимо, пока вы сидите в интернете, сливая своё драгоценное время в никуда. Мой вам совет, если позволите, стар как мир и довольно банален — живите своей жизнью.

@mshnurova

На следующий день ее бывший муж опубликовал на своей странице Instagram стихи, посвященные всем женщинам.

Просто двигаться вперёд, Лучше без оглядки. Если женщина вам врет, Значит всё в порядке. Всё как надо, как всегда И без исключений. Было. Смыло города, Временем стечений Обстоятельств и стихий. Обновился Эйпал. Песни есть, и есть стихи, Остальное — пепел. Батарейка для любви Требует зарядки. Если женщина п…ит, Значит всё в порядке.