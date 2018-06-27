Самые нелепые требования музыкантов

Артисты, отправляющиеся на гастроли, предоставляют организаторам список требований и предпочтений, который носит название «райдер». Несоблюдение перечисленных в райдере условий чревато отказом исполнителя от участия в мероприятии. Но некоторые музыканты выдвигают столь странные требования, что организаторам приходится сильно напрягаться.

1. Певец Робби Уильямс выезжает на гастроли с командой из 120 человек, куда входят не только стилисты и телохранители, но и повара и массажисты. Робби сопровождает отец, Питер Уильямс, который работает у сына бэк-вокалистом. Однажды Уильямс предоставил райдер, в котором запросил 280 полотенец, 6 огнетушителей, 4 свежие газеты, 50 кг льда, 1 кг грибов и 24 пончика.

2. Репер Канье Уэст требует, чтобы его обеспечивали полотенцами от Versace, а водители одевали в одежду из 100-процентного хлопка.

3. Певица Кэти Перри настаивает, чтобы водитель, который везёт её в машине, не только не разговаривал с ней, но даже не смотрел на неё, в том числе через зеркала заднего вида.