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Самые нелепые требования музыкантов
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Самые нелепые требования музыкантов 

Рамблер 1 час назад
Артисты, отправляющиеся на гастроли, предоставляют организаторам список требований и предпочтений, который носит название «райдер». Несоблюдение перечисленных в райдере условий чревато отказом исполнителя от участия в мероприятии. Но некоторые музыканты выдвигают столь странные требования, что организаторам приходится сильно напрягаться.
1. Певец Робби Уильямс выезжает на гастроли с командой из 120 человек, куда входят не только стилисты и телохранители, но и повара и массажисты. Робби сопровождает отец, Питер Уильямс, который работает у сына бэк-вокалистом. Однажды Уильямс предоставил райдер, в котором запросил 280 полотенец, 6 огнетушителей, 4 свежие газеты, 50 кг льда, 1 кг грибов и 24 пончика.
2. Репер Канье Уэст требует, чтобы его обеспечивали полотенцами от Versace, а водители одевали в одежду из 100-процентного хлопка.
3. Певица Кэти Перри настаивает, чтобы водитель, который везёт её в машине, не только не разговаривал с ней, но даже не смотрел на неё, в том числе через зеркала заднего вида.
4. Певица Бритни Спирс как-то запросила особое меню На её столе должны были быть: чизбургеры из «Макдоналдса» без булочек, 100 ягод инжира и закуска «фиш-энд-чипс». А ещё Бритни захотела, чтобы в номере стояла фотография принцессы Дианы.
Женский форум
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