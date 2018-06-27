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Ратаковски «разделась» для русского студента
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Ратаковски «разделась» для русского студента 

Рамблер 38 минут назад
Забавная история «любовных отношений» русского студента и известной модели — в фотогалерее.
1/8  Студент из Новосибирска придумал себе историю про отношения с известной моделью и публикует ее на своей личной страничке.
Фото:
2/8  Мечты должны сбываться. Пусть даже с помощью фотошопа.
Фото:
3/8  Судя по всему, Эмили прекрасно себя чувствует в суровых российских реалиях.
Фото:
4/8  А студент из Новосибирска вполне органично вписался в светскую тусовку.
Фото:
5/8  Максим, конечно, и не скрывает, что его "отношения" — это всего лишь результат фотошопа. Молодой человек таким образом просто забавляется. А его подписчики с удовольствием следят за развитием "романа".
Фото:
6/8  Эмили даже первой "поздравила" молодого человека с днем рождения.
Фото:
7/8  Максим "защищает" свою виртуальную любимую от назойливых папарацци.
Фото:
8/8  "Она меня достала", — подписал это фото Максим. Интересно, а в "фотошопных" отношениях случаются скандалы?
Фото:
Вы никогда не мечтали об отношениях с какой-нибудь знаменитостью? Признайтесь, наверно, в юности представляли себе роман с любимой звездой? В век компьютерных технологий стало возможно многое: собственно, даже познакомиться с актером или актрисой можно посредством соцсетей. Если сильно этого хотеть и иметь немного везения.
Конечно, вряд ли у вас получится закрутить роман со знаменитостью: как правило, они выбирают кого-то из «своего круга», но помечтать-то можно!
Вот и студент из Новосибирска по имени Максим решил пофантазировать на тему «а что, если…» и поиграть в любовь с Эмили Ратаковски.
На своей страничке в Instagram молодой человек публикует забавные снимки, повествующие об их «отношениях». То парочка отдыхает на побережье, то весело проводит время на шашлыках, то позирует светским фотографам…
Конечно, все это возможно воплотить лишь с помощью фотошопа: Максим искусно добавляет себя на снимки Эмили и наоборот. Получаются, кстати, весьма органичные фотографии. Подписчики студента даже, смеясь, отмечают, что модель специально оставляет место на своих снимках для русского «возлюбленного».
Забавная история «любовных отношений» русского студента и известной модели — в фотогалерее.
Женский форум
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