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Танцовщица увеличила грудь в обхвате на 1,5 метра
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Танцовщица увеличила грудь в обхвате на 1,5 метра 

WDay.ru 3 часа назад
Фото: WDay.ru
Мэри Магдалена снова ляжет под нож хирурга.
Когда-то 24-летняя канадская танцовщица была вполне симпатичной девушкой с точеной фигурой и третьим размером бюста. У нее было все, что нужно для простого женского счастья: плоский животик, очерченная талия, худое лицо. В одном из интервью Мэри призналась, что никогда не хотела быть простушкой. Она уже с 14 лет рвалась лечь под нож пластического хирурга. Однако ей удалось сделать это только в 20. Правда, Магдалена чуть не скончалась в клинике, потому что попала в плохие руки.
Но и это ее не остановило. Дальше — больше. Магдалена три раза корректировала форму носа, подтягивала брови, меняла форму подбородка, удаляла жировые отложения на руках и ногах, вставляла силиконовые импланты в ягодицы, в грудь, которая у нее теперь 10-го размера! Также она сделала внушительное число инъекций в губы, которые теперь напоминают популярные «губы уточкой», только умноженные раз в 10.
— Была обычной, теперь — как Анджелина Джоли, — демонстрирует девушка свои губы. — Однажды вышла из магазина, а маленькая девочка закричала на всю улицу: «У нее губы как у рыбы!». На такие выпады стараюсь не обращать внимание. Просто люблю пластическую хирургию и татуировки. Правда мой папа не разделяет мое увлечение. Он был проповедником, поэтому остается верен консерватизму.
Несмотря на то, что Мэри уже тяжело дышать, она все равно собирается и дальше увеличивать свой бюст. Даже запреты врачей не смогли ее остановить. В августе красотка собирается лечь снова на операционный стол. На все эти прелести пластики звезда интернета итак потратила около 150 тысяч долларов. И… собирается потратить еще больше…
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