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Как выглядели российские звезды до пластики
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Как выглядели российские звезды до пластики 

Anews 9 минут назад
Фото: anews.com
Естественная красота — это чудесно, но не всем природа подарила идеальную внешность. Некоторые смиряются с этим и принимают себя такими, как есть, другие — обращаются за помощью к пластическому хирургу. Эти отечественные знаменитости, по мнению экспертов, тоже воспользовались подобными услугами, хотя всячески это отрицают.

Юлия Началова

anews.com
Отечественная певица и телеведущая серьезно изменилась с момента старта своей карьеры, и, судя по всему, без пластических операций здесь не обошлось. Результат, конечно, оказался положительным, но от прежней Началовой мало что сохранилось.

Маша Малиновская

anews.com
В данном случае хирургическое вмешательство очевидно, поскольку после посещения соответствующих клиник внешность теледивы стала почти кукольной. Трудно сказать, какая часть лица осталась от прежней Малиновской.

Екатерина Варнава

anews.com
Звезда Comedy Woman в начале своего пути имела достаточно «острую» внешность, но постепенно заслужила статус секс-символа. Достичь этого удалось в том числе и благодаря вмешательству хирургов, хотя сама Варнава уверяет, что все дело в здоровом питании и правильному уходе за собой.

Юлия Волкова

anews.com
Экс-участница группы «Тату» имела достаточно миловидную внешность, но затем зачем-то решила «улучшиться», отправившись к пластическому хирургу. Трудно сказать, удачными ли оказались процедуры, но многих поклонников звезды новая версия кумира скорее разочаровала, чем впечатлила.

Саша Project

anews.com
У нее имелись трудности с дыханием, поэтому певица обратилась за помощью к хирургам. Те предложили ей между делом скорректировать форму носа, но результат оказался не слишком радужным. Звезде пришлось оставить карьеру в борьбе за свое здоровье, но вернуть прежнюю внешность так и не удалось.

Лера Кудрявцева

anews.com
Хотя сама она не говорит о пластических операциях, эксперты считают, что телеведущая подкорректировала форму носа и губ, а еще увеличила грудь. Кроме того, с годами она кажется все моложе, поэтому наверняка «дружит» с «уколами красоты».

Анна Хилькевич

anews.com
Звезда «Универа. Новая общага» решительно отметает любые обвинения в пластике. Вот только поклонникам актрисы кажется, что грудь ее немного «выросла», а нос стал очевидно аккуратней, и в целом «вмешательство» оказалось весьма удачным.]]>
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