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Садальский показал пикантное фото Васильевой
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Садальский показал пикантное фото Васильевой 

Passion.ru 5 часов назад
Фото: passion.ru
Актрису сфотографировал ее давний друг и коллега Станислав Садальский.
В Сети появился снимок Татьяны Васильевой… в одних колготках и блузке. Звезда кино и театра позирует своему другу Стасу Садальскому, который и опубликовал пикантное фото в своем микроблоге.
@stassadal
«Всех с днем молодежи России, к коей причисляю и нас с Таней Васильевой, ведь молодость — это всего лишь состояние души и юность сердца. Правда, понимаешь это только с возрастом»,
— подписал снимок Садальский.
Фотография наделала шума в Сети. Многие в пух и прах раскритиковали Татьяну за излишнюю откровенность. Большинство комментаторов считают, что в таком возрасте актрисе стоит быть скромнее. В итоге Станислав решил удалить пост, однако от интернет-пользователей, как известно, не скроешься…
Отметим, что Садальский уже не первый раз публикует смелые кадры Васильевой — недавно он выложил фото, на котором актриса, разменявшая восьмой (!) десяток, позирует в бикини.
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