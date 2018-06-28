Садальский показал пикантное фото Васильевой

Актрису сфотографировал ее давний друг и коллега Станислав Садальский

В Сети появился снимок Татьяны Васильевой … в одних колготках и блузке. Звезда кино и театра позирует своему другу Стасу Садальскому, который и опубликовал пикантное фото в своем микроблоге.

@stassadal

«Всех с днем молодежи России, к коей причисляю и нас с Таней Васильевой, ведь молодость — это всего лишь состояние души и юность сердца. Правда, понимаешь это только с возрастом»,

— подписал снимок Садальский.

Фотография наделала шума в Сети. Многие в пух и прах раскритиковали Татьяну за излишнюю откровенность. Большинство комментаторов считают, что в таком возрасте актрисе стоит быть скромнее. В итоге Станислав решил удалить пост, однако от интернет-пользователей, как известно, не скроешься…

Отметим, что Садальский уже не первый раз публикует смелые кадры Васильевой — недавно он выложил фото, на котором актриса, разменявшая восьмой (!) десяток, позирует в бикини.