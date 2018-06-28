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«Пьяные дети»: Шнуров показал взрослых сына и дочь
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«Пьяные дети»: Шнуров показал взрослых сына и дочь 

WMJ.ru 5 часов назад
Лидер рок-группировки "Ленинград" Сергей Шнуров похвастался повзрослевшими детьми в Instagram.
На фото, опубликованном в stories Instagram Сергея Шнурова Аполлон и Серафима держат в руках бокалы с шампанским — видимо, снимок сделан на презентации или другой вечеринке.
Пьяные дети. Шнуровы, — подписал снимок музыкант.
24-летняя Серафима Шнурова-Астанина — графический дизайнер, рождена в браке с Марией Исмагиловой. В ее профиле в Instagram написано, что она находится в поиске постоянного места работы. 18-летний Аполлон Шнуров — художник, весной прошла его дебютная выставка в Барселоне. Родился в браке с экс-директором группы "Пеп-Си" Светланой Костицыной. Молодые люди живут в Санкт-Петербурге.
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Женский форум4  Ещё 1 источник 
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