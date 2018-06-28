«Пьяные дети»: Шнуров показал взрослых сына и дочь

Лидер рок-группировки "Ленинград" Сергей Шнуров похвастался повзрослевшими детьми в Instagram.

На фото, опубликованном в stories Instagram Сергея Шнурова Аполлон и Серафима держат в руках бокалы с шампанским — видимо, снимок сделан на презентации или другой вечеринке.

Пьяные дети. Шнуровы, — подписал снимок музыкант.

24-летняя Серафима Шнурова-Астанина — графический дизайнер, рождена в браке с Марией Исмагиловой. В ее профиле в Instagram написано, что она находится в поиске постоянного места работы. 18-летний Аполлон Шнуров — художник, весной прошла его дебютная выставка в Барселоне. Родился в браке с экс-директором группы "Пеп-Си" Светланой Костицыной. Молодые люди живут в Санкт-Петербурге.