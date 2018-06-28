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Андрей Гайдулян рассекретил свою новую девушку
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Андрей Гайдулян рассекретил свою новую девушку 

WDay.ru 4 часа назад
«Саша» из «Универа» влюбился в коллегу… актрису Александру Валескевич.
Андрей Гайдулян не часто говорит о личной жизни, а после расставания с Дианой Очиловой, с которой пробыл вместе семь лет, даже фото перестал выкладывать… Но кажется, и этот период прошел! Звезда «Универа» снова в отношениях.
«Загадочной девушкой» актера оказалась его коллега — 26-летняя актриса сериала «Филфак» Александра Валескевич.
Подписчики и раньше догадывались, что пару связывает нечто большее, чем дружба! Ведь те выкладывали фоточки из Америки с одними и теми же геолокациями. И одновременно оказались в одном месте на отдыхе в Калифорнии, а после премьеры фильма «Непрощенный» сомнений не осталось.
Андрей и Саша пришли на премьеру, держась за руки. молодые люди, улыбаясь, позировали фотографам. И загадочно отмалчивались на все вопросы о личном.
Новая девушка актера родилась в Петербурге, но переехала в Москву поступать в Школу-студию МХАТ четыре года назад. Сама девушка называет себя «королевой инстаграмма», подшучивая над подписчиками и сочиняя забавные хештеги.
пара уже отдыхала вместе в Калифорнии
К слову, бывшая пассия актера Диана Очилова также нашла себя. И хотя девушка не торопится бросаться в омут новых отношений, она уже месяц колесит по России с Youtube — блоггером Аликом Макиевым. И поклонники уверены, это это не просто так.
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