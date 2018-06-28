Звездные детки, которые уже не совсем невинны 

Малыши так прелестны, что сложно не улыбаться, наблюдая за ними. Превратившись в подростков, некоторые из них теряют очарование, но другие по-настоящему расцветают. И даже дети знаменитостей не становятся исключением.
1. Ава Уизерспун, дочь актёров Риз Уизерспун и Райана Филиппа, к 18 годам превратилась в почти полную копию матери.
2. Чет Хэнкс, сын акётров Тома Хэнкса и Риты Уилсон. Парень и не пытался соответствовать образу хорошего сына знаменитого отца, он пристрастился к алкоголю и наркотикам, и в итоге оказался за решёткой. Сейчас Чету 27 лет, его отец во многом винит себя в том, что с сыном произошла такая история.
3. Скаут Уиллис, дочь актёров Брюса Уиллиса и Деми Мур. Общественность с детства следила за Скаут и её сёстрами, и они были очень милыми малышками. Но повзрослевшие сестрички начали бунтовать, и здесь Скаут отличилась: алкоголь и судебные разбирательства одно время постоянно присутствовали в жизни девушки, которой сегодня уже 28 лет.
4. Лурдес Чикконе-Леон, дочь певицы Мадонны. Сама Мадонна никогда не отличался склонностью к пуританству, и, очевидно, Лурдес намерена следовать по тому же пути. Впрочем, 22-летняя красавица не сидит без дела: у неё есть собственная компания по производству молодёжной одежды.