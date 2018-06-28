Звездные детки, которые уже не совсем невинны

Малыши так прелестны, что сложно не улыбаться, наблюдая за ними. Превратившись в подростков, некоторые из них теряют очарование, но другие по-настоящему расцветают. И даже дети знаменитостей не становятся исключением.

2. Чет Хэнкс, сын акётров Тома Хэнкса Риты Уилсон . Парень и не пытался соответствовать образу хорошего сына знаменитого отца, он пристрастился к алкоголю и наркотикам, и в итоге оказался за решёткой. Сейчас Чету 27 лет, его отец во многом винит себя в том, что с сыном произошла такая история.

3. Скаут Уиллис, дочь актёров Брюса Уиллиса Деми Мур . Общественность с детства следила за Скаут и её сёстрами, и они были очень милыми малышками. Но повзрослевшие сестрички начали бунтовать, и здесь Скаут отличилась: алкоголь и судебные разбирательства одно время постоянно присутствовали в жизни девушки, которой сегодня уже 28 лет.