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Боня похвасталась идеальной фигурой в купальнике
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Боня похвасталась идеальной фигурой в купальнике 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
За жизнью Виктории Бони наблюдает более шести миллионов человек. Каждый день модель выкладывает свежие снимки, которые активно обсуждают в Сети. В последнее время в Интернете то и дело появляются фотографии, на которых Виктория выглядит не такой стройной — некоторые недоброжелатели не раз обвиняли Боню в том, что она пользуется фотошопом и пытается казаться стройнее, чем она есть на самом деле.
Виктория же постоянно доказывает пользователям обратное и все чаще выкладывает в микроблог откровенные снимки. Сегодня утром Боня выложила кадр, на котором позирует в купальнике около бассейна. Поклонники сразу же принялись обсуждать фигуру знаменитости.
Некоторые пользователи отметили, что Виктория немного поправилась, но это пошло ей только в плюс. «Какая красавица», «Отлично выглядите», «Фигурка супер!», «Как всегда шикарна», «Стала женственнее», «Чуть поправилась, но это к лучшему», — пишут подписчики под снимком.
Напомним, что недавно 38-летняя Виктория рассекретила своего нового избранника. Им стал французский миллиардер Пьер Андюран. Они вместе появились на Каннском кинофестивале. По словам модели, у них с Пьером серьезные отношения.
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