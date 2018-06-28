Боня похвасталась идеальной фигурой в купальнике

За жизнью Виктории Бони наблюдает более шести миллионов человек. Каждый день модель выкладывает свежие снимки, которые активно обсуждают в Сети. В последнее время в Интернете то и дело появляются фотографии, на которых Виктория выглядит не такой стройной — некоторые недоброжелатели не раз обвиняли Боню в том, что она пользуется фотошопом и пытается казаться стройнее, чем она есть на самом деле.

Виктория же постоянно доказывает пользователям обратное и все чаще выкладывает в микроблог откровенные снимки. Сегодня утром Боня выложила кадр, на котором позирует в купальнике около бассейна. Поклонники сразу же принялись обсуждать фигуру знаменитости.

Некоторые пользователи отметили, что Виктория немного поправилась, но это пошло ей только в плюс. «Какая красавица», «Отлично выглядите», «Фигурка супер!», «Как всегда шикарна», «Стала женственнее», «Чуть поправилась, но это к лучшему», — пишут подписчики под снимком.