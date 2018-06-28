Джоли представила детям нового любовника

С кем только ни сводили СМИ Джоли после того, как в 2016 году она объявила о разводе с супругом. Красавице приписывали роман с актером и рок-музыкантом Джаредом Лето . Ходили слухи и о том, что знаменитость влюбилась в молодого коллегу, похожего на Питта.

Однако в мае этого года выяснилось, что Анджелина сблизилась с Томом Хиддлстоном. Сейчас они регулярно видятся в Великобритании, где Джоли находится на съемках продолжения "Малефисенты".

Но отношения влюбленные пока не комментируют. Но несмотря на то, что актриса держит все в секрете, ее друзья заметили, что она стала намного счастливее.

"До тех пор, пока развод с Брэдом не будет окончательно завершен, Энджи не хочет ничего комментировать или рассказывать прессе",

— цитирует инсайдера портал Radar Online. Он отметил, что Джоли всячески скрывает Хиддлстона даже от своих коллег по фильму "Малефисента". Официально звезда представила возлюбленного только своим детям.