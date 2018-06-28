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Джоли представила детям нового любовника
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Джоли представила детям нового любовника 

Дни.ру 4 часа назад
Стало известно о том, что 43-летняя Анджелина Джоли встречается с 37-летним британским актером Томом Хиддлстоном. Однако официально голливудская звезда подтверждать это пока не спешит, поскольку их развод с Брэдом Питтом еще не завершен.
С кем только ни сводили СМИ Джоли после того, как в 2016 году она объявила о разводе с супругом. Красавице приписывали роман с актером и рок-музыкантом Джаредом Лето. Ходили слухи и о том, что знаменитость влюбилась в молодого коллегу, похожего на Питта.
Однако в мае этого года выяснилось, что Анджелина сблизилась с Томом Хиддлстоном. Сейчас они регулярно видятся в Великобритании, где Джоли находится на съемках продолжения "Малефисенты".
Но отношения влюбленные пока не комментируют. Но несмотря на то, что актриса держит все в секрете, ее друзья заметили, что она стала намного счастливее.
"До тех пор, пока развод с Брэдом не будет окончательно завершен, Энджи не хочет ничего комментировать или рассказывать прессе",
— цитирует инсайдера портал Radar Online. Он отметил, что Джоли всячески скрывает Хиддлстона даже от своих коллег по фильму "Малефисента". Официально звезда представила возлюбленного только своим детям.
Как писали Dni.Ru, бракоразводный процесс отнимает у звезды огромное количество сил и времени. Но, несмотря на сложный период, она уделяет детям много внимания и заботы.
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