Самые богатые невесты

Традиционно, заголовки таблоидов пестрят рейтингами холостых миллиардеров. Но мало кто обращает внимание на то, что есть и обратная сторона этой медали, где бал правят влиятельные и очень богатые женщины. Хотите найти свою судьбу? Дерзайте!
Шарлотта Казираги
Шарлотта — дочь знаменитого бизнесмена Стефано Казираги и принцессы Монако Каролины.
Trendymen
Ее состояние превышает миллиард долларов, что не мешает девушке строить вполне независимую карьеру журналиста на французском телевидении.
Никола Пельтц
Дочь миллиардера Нельсона Пельтца (владелец PepsiCo и Mondelez) пока свободна и вы тоже можете попробовать покорить ее. Если, конечно, охрана подпустит вас ближе, чем на сто метров.
Trendymen
Никола нисколько не интересуется бизнесом, зато часто снимается в голливудских блокбастерах — она появлялась в «Трансформерах» и «Мотеле Бейтсов».
Тиффани Трамп
Младшая дочь американского президента ведет типичную жизнь «золотой молодежи». Тусовки, путешествия, крутые вечеринки…
Trendymen
Вряд ли эту птичку может поймать кто-то уровнем ниже голливудского продюсера.
Джиджи Хадид
Начнем с того, что за Джиджи стоит очередь ухажеров, готовых взять ее в жены безо всякого там приданого.
Trendymen
В свои 22 года девушка считается одной из самых перспективных топ-моделей нового поколения и с такой внешностью это совершенно неудивительно.
Ариана Рокфеллер
Наследница великого клана Рокфеллер имеет приданое в 2,7 миллиарда долларов.
Trendymen
Ариана не очень-то любит публичность и предпочитает держаться подальше от светских приемов и прочих глупостей.
Софья Абрамович
Девушка учится в Лондонском университете, занимается конным спортом и серьезно интересуется наукой.
Trendymen
Завоевать ее сердце будет очень непросто — Софья не очень-то стремится под венец и выдвигает крайне высокие требования к претендентам на ее руку и сердце.
Пэрис Хилтон
Конечно, этот список не был бы полон без одиозной внучки Конрада Хилтона, основателя международной сети отелей Hilton Hotels. Пэрис без оглядки кидается в новые проекты и постоянно попадает в неловкие ситуации различной степени тяжести.
Trendymen
Впрочем, многочисленных поклонников все это вовсе не отталкивает.