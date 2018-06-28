Бодибилдерши, которые превратились во фриков

Пытаясь приобрести идеальные пропорции, девушки часы проводят в тренажёрных залах. Но некоторые красавицы относятся к занятиям слишком усердно, а результате превращаясь не в обольстительных красоток, а в мужиковатых бодибилдерш.

1. Николь Басс, самая мускулистая женщина в мире. 188 см роста и 104 кг веса сделали девушку известной, она не только завоевала спортивные титулы, но и снималась в кино, но вряд ли её можно назвать женственной.

2. Коллет Гимон, член Международной федерации бодибилдинга и фитнеса, занимается бодибилдингом с 26 лет. Прорваться в профессионалы Коллет не успела — ей помешала авария, после которой она долго восстанавливалась.

3. Рене Кемпбелл когда-то была миниатюрной девушкой, но сейчас жмёт 150 кг от груди. У Рене есть цель — она хочет достичь веса в 130 кг и упорно идёт к своей цели, постоянно тренируясь и соблюдая строгую диету.

4. Вирджиния Санчес — профессиональная культуристка. В детстве она любила комиксы и была впечатлена суперженщинами. Сейчас у Вирджинии мощная фигура, обхват её бицепса — 43 см.

5. Ирис Кайл признана одной из лучших культуристок мира. Ирис — обладательница массы титулов, она 10 раз становилась «Мисс Олимпия». Сейчас Кайл занимает первое место в рейтинге Международной федерации бодибилдеров IFBB.