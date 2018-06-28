Божена Рынска не уступила ребенку в очереди

Светская львица устроила скандал в аэропорту.

Божена Рынска поделилась приключившейся с ней неприятностью. По мнению знаменитой светской дамы, очередь — одна для всех и семьи с детьми не должны иметь никакого преимущества перед всеми остальными.

Вот как описывает произошедшее Божена: "Представитель Шереметьево стал пытаться оттереть меня, пассажира бизнеса, и провести вперед меня пассажиров того же бизнеса, но с ребенком вполне адекватного возраста — лет 5-6, который был вполне здоров и адекватен? Никогда не слышала, чтобы пассажиры с детьми были приоритетнее всех остальных пассажиров бизнес-класса. Тем более, один человек — я — вполне пережидаем, не рассыпятся и подождут секунду сукины дети. Что я и сказала, закрыв проход мощной грудью".

В праведном гневе Божену Рынску поддержала Лена Миро , популярный блогер с особым взглядом на мир: "Лично меня этот культ детей достал".

Далее Лена задается справедливым вопросом: "Кто вырастет из ребёнка, которого всюду пропускают без очереди, которому не приходится стоять и терпеть, перед которым открыты настежь все дороги? Право имеющий? И что на это право ответит мир?"

А что думаете вы?