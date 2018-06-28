Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе

Певица и мать троих детей продолжает отдыхать на Лазурном Берегу.

Анна Седокова регулярно делится с поклонниками подробностями своего отдыха на странице в Instagram. На этот раз артистка в компании пятерых подруг загорает на яхте. Верх от купальника смелые девушки решили не надевать.

"Если посчитать общее количество детей у девушек на этом видео, получится 16! <…> Если что, у нас общие не только дети, любовь к системно-векторной психологии и эксгибиционизму. У нас общее желание развиваться и получать от этого удовольствие! Спасибо Вам за эти дни, мои девочки",

— написала Анна в комментарии к видео.

Подписчики не остались равнодушными, а кое-кто даже преисполнился гордостью за девушек:

"Уфффф, какие жаркие девчули"

"Супер женщины! Гордость!"

"Можно с вами? Я буду хорошо себя вести!"

"Красотки, море, яхта. Анютка, класс!"

"Вау! Аня, полный кайф"

Напомним, что Анна родила троих детей и сохранила отличную фигуру, хотя некоторые подписчики иногда упрекают певицу в полноте. Сейчас Анна сражается за среднюю дочь Монику, суд может лишить ее родительских прав.