Ещё
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе 

Рамблер 1 час назад
Певица и мать троих детей продолжает отдыхать на Лазурном Берегу.
Анна Седокова регулярно делится с поклонниками подробностями своего отдыха на странице в Instagram. На этот раз артистка в компании пятерых подруг загорает на яхте. Верх от купальника смелые девушки решили не надевать.
"Если посчитать общее количество детей у девушек на этом видео, получится 16! <…> Если что, у нас общие не только дети, любовь к системно-векторной психологии и эксгибиционизму. У нас общее желание развиваться и получать от этого удовольствие! Спасибо Вам за эти дни, мои девочки",
— написала Анна в комментарии к видео.
Подписчики не остались равнодушными, а кое-кто даже преисполнился гордостью за девушек:
"Уфффф, какие жаркие девчули"
"Супер женщины! Гордость!"
"Можно с вами? Я буду хорошо себя вести!"
"Красотки, море, яхта. Анютка, класс!"
"Вау! Аня, полный кайф"
Напомним, что Анна родила троих детей и сохранила отличную фигуру, хотя некоторые подписчики иногда упрекают певицу в полноте. Сейчас Анна сражается за среднюю дочь Монику, суд может лишить ее родительских прав.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жизнь и смерть самой полной женщины планеты22
Похудела и умерла: что случилось с участницей шоу13
Наболело: «Мне 46, и этот брак зашел в тупик»1
Джоли представила детям нового любовника
«Пьяные дети»: Шнуров показал взрослых сына и дочь4
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
06:02
Проверьте эти кулинарные хитрости
Еда
11:21
Правила красоты для королевской семьи
Другое
04:56
Как вам лгут этикетки продуктов
Еда Здоровье
10:01
Бодибилдерши, которые превратились во фриков
Звёзды Здоровье
04:06
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Дети
06:45
Родители, превратившие детей в монстров ради славы
Дети
00:50
Андрей Гайдулян рассекретил свою новую девушку
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение