Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе 

Певица и мать троих детей продолжает отдыхать на Лазурном Берегу.
Анна Седокова регулярно делится с поклонниками подробностями своего отдыха на странице в Instagram. На этот раз артистка в компании пятерых подруг загорает на яхте. Верх от купальника смелые девушки решили не надевать.
"Если посчитать общее количество детей у девушек на этом видео, получится 16! <…> Если что, у нас общие не только дети, любовь к системно-векторной психологии и эксгибиционизму. У нас общее желание развиваться и получать от этого удовольствие! Спасибо Вам за эти дни, мои девочки",
— написала Анна в комментарии к видео.
Подписчики не остались равнодушными, а кое-кто даже преисполнился гордостью за девушек:
"Уфффф, какие жаркие девчули"
"Супер женщины! Гордость!"
"Можно с вами? Я буду хорошо себя вести!"
"Красотки, море, яхта. Анютка, класс!"
"Вау! Аня, полный кайф"
Напомним, что Анна родила троих детей и сохранила отличную фигуру, хотя некоторые подписчики иногда упрекают певицу в полноте. Сейчас Анна сражается за среднюю дочь Монику, суд может лишить ее родительских прав.