Ещё
Александра Бортич разводится с тайным мужем
Далее:
Читайте также:
Ещё

Александра Бортич разводится с тайным мужем 

Passion.ru 1 час назад
Фото: globallookpress
Актриса призналась, что мама была против этого союза.
О том, что 23-летняя Александра Бортич успела побывать замужем, СМИ узнали только после того, как звезда фильма «Викинг» подала на развод. Спутником актрисы был музыкант Вячеслав Воронцов, чья яркая внешность сразу не понравилась маме девушки, но ей пришлось смириться с выбором дочери.
«На фотографиях маме он вообще не приглянулся. Она была против, запрещала встречаться и уж тем более жить вместе.
Ей пришлось познакомиться с ним, тогда она изменила свое негативное отношение. Они нашли общий язык, теперь мы всегда желанные гости в родительском доме»,
— цитирует слова Саши журнал «7Дней».
Вячеслав Воронцов, известный в определенных кругах как рэпер Мезза, имел влияние на жену. «Я люблю своего мужчину и прислушиваюсь к нему во всем», — признавалась она.
Что заставило ее изменить позицию и подать документы на развод — неизвестно. В начале июня Александра начала процедуру, сегодня в Измайловском районном суде пара имела беседу с официальными лицами, заседание, на котором будет вынесено окончательное решение, назначено на 16 июля.
Passion.ru: последние новости
«Она горько по нему плакала»: Владимир Кузьмин заставил Аллу Пугачеву страдать «Это подстава!»: подруга Бони показала, как Виктория выглядит на самом деле В одних колготках! 71-летняя Татьяна Васильева поразила интернет-пользователей очень смелым фото
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жизнь и смерть самой полной женщины планеты22
Похудела и умерла: что случилось с участницей шоу13
Джоли представила детям нового любовника
«Пьяные дети»: Шнуров показал взрослых сына и дочь4
Наболело: «Мне 46, и этот брак зашел в тупик»1
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
06:02
Проверьте эти кулинарные хитрости
Еда
11:21
Правила красоты для королевской семьи
Другое
04:56
Как вам лгут этикетки продуктов
Еда Здоровье
10:01
Бодибилдерши, которые превратились во фриков
Звёзды Здоровье
04:06
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Дети
06:45
Родители, превратившие детей в монстров ради славы
Дети
00:50
Андрей Гайдулян рассекретил свою новую девушку
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение