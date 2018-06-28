Бортич разводится с тайным мужем

Актриса призналась, что мама была против этого союза.

О том, что 23-летняя Александра Бортич успела побывать замужем, СМИ узнали только после того, как звезда фильма «Викинг» подала на развод. Спутником актрисы был музыкант Вячеслав Воронцов , чья яркая внешность сразу не понравилась маме девушки, но ей пришлось смириться с выбором дочери.

«На фотографиях маме он вообще не приглянулся. Она была против, запрещала встречаться и уж тем более жить вместе.

Ей пришлось познакомиться с ним, тогда она изменила свое негативное отношение. Они нашли общий язык, теперь мы всегда желанные гости в родительском доме»,

— цитирует слова Саши журнал «7Дней».

Вячеслав Воронцов, известный в определенных кругах как рэпер Мезза, имел влияние на жену. «Я люблю своего мужчину и прислушиваюсь к нему во всем», — признавалась она.

Что заставило ее изменить позицию и подать документы на развод — неизвестно. В начале июня Александра начала процедуру, сегодня в Измайловском районном суде пара имела беседу с официальными лицами, заседание, на котором будет вынесено окончательное решение, назначено на 16 июля.