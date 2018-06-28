Финалистка «Холостяка» рассказала о новой жизни

Финалистка реалити-шоу Виктория Короткова после завершения проекта стала очень популярна. Тетерь она пытается монетизировать свою славу.

"Холостяк" для Вики закончился неудачей — Егор Крид отдал обручальное кольцо другой девушке. Однако красотка не пала духом и начала активно заниматься карьерой.

"До проекта я действительно не работала, но сейчас у меня семь дней в неделю есть какая-то работа. Я даже не помню, когда последний раз высыпалась, но мне это нравится",

— рассказала Короткова. Девушка добавила, что получает хороший доход через соцсети, однако делать из аккаунта рекламную площадку не собирается.

Виктория призналась, что до 22 лет не знала, что такое работа, она много путешествовала и занималась собой. Теперь у нее новая жизнь. Сейчас все усилия барышня направила на саморазвитие: она хочет поступить в Британскую школу дизайна "на стилистику".

По словам экс-участницы телепроекта, у нее "все хорошо", и она "счастлива". Однако ей хочется чуть-чуть отдохнуть от публичности.

"После того, как ты на протяжении долгого времени находишься под камерами, тебя видят, как ты плачешь, ты делишься своими чувствами, хочется после всей этой волны твое личное, то есть семью и отношения, оставить себе и не выставлять напоказ",

— сказала Короткова.

Виктория отметила, что никогда не прибегала к услугам пластических хирургов, однако относится к ним положительно. "Мне постоянно говорят по поводу груди и носа, хотя я думаю, что это странно, потому что у меня маленькая грудь и большой нос. Я думаю, что, если я что-то себе сделаю и меня спросят об этом, я никогда не буду этого скрывать, потому что это глупо, когда есть фотографии до/после, а ты говоришь, что это все матушка-природа так постаралась", -сообщила финалистка.

Короткова не скрывает, что раньше постоянно ходила к косметологу и даже впала в зависимость от процедур.

"Когда я была на проекте, я также не скрывала, что я в какой-то момент увлеклась. Когда я вернулась, я все это себе убрала и больше ничего не подкалываю",

— цитирует красотку портал Super.