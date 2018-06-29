Исчезающие бикини: мода для храбрых

С наступлением лета купальники становятся все меньше, а выглядеть модно на пляже становится все сложнее. Несмотря на это, новый модный тренд с удовольствием подхватили Ким Кардашьян , Эмили Ратаковски и другие звезды.

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 21 Июн 2018 в 1:01 PDT Звезды опубликовали в своих соцсетях снимки в бикини, нижняя часть которых не скрывает практически ничего.

Так, на прошлой неделе Эмили Ратаковски представила свою новую коллекцию купальников Inamorata. А следом за ней Ким Кардашьян опубликовала довольно откровенный снимок, как всегда продемонстрировав пышные формы.

Публикация от 🦋 (@bellahadid) 4 Май 2018 в 1:19 PDT

А вот Белла Хадид носит такие бикини уже давно (и правильно делает).

Максимум отрытого тела, минимум материала и тоненькие лямки — решение для смелых девушек. Теперь накачанного тела и красивых форм мало, нужно позаботиться и об эпиляции.

Главное модное условие — низ купальника должен быть с высокой посадкой, а завязки — лежать практически на талии. Кстати, стилисты утверждают, что такой крой выгодно подчеркивает фигуру, визуально сужая талию и вытягивая фигуру.