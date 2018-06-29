В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан

Ольга Бузова очень быстро стала одной из самых обсуждаемых и успешных представительниц отечественного шоу-бизнеса. Девушка дает концерты в клубах по всей стране, пишет книги, выпускает коллекции одежды, а недавно открыла собственный ресторан в центре Москвы.

В меню легкие и сытные салаты с артишоками, манго, креветками, киноа и не только. Средний чек — 900 рублей.

«Недешево, но вкусно», — делятся отзывами фанаты.

Попутно пользователи рассуждают, каким образом Бузова смогла открыть ресторан в центре столицы — это требует колоссальных финансовых вливаний.

Бывший концертный директор группы «Тату» Леонид Дзюник уверенно заявляет, что даже внушительные гонорары певицы вряд ли позволили бы ей самостоятельно сделать это.

В интервью «Собеседнику» мужчина заметил:

«Я думаю, что у Оли есть более, чем состоятельный поклонник, который помогает ей во всех делах. Открыть ресторан в Москве — это недешевое дело. Плюс песни, продвижение ее как певицы. Нынче все очень дорого. Поэтому кто-то ей помогает. И это, наверное, все-таки личные отношения Ольги».

Сама Ольга Бузова не раз рассказывала, что все достижения в ее жизни — результат собственного труда. А личной жизни у нее нет уже два года.