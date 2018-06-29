Мать Миланы Кержаковой стала пить после смерти мужа

Недавно супруга Александра Кержакова Милана публично пожаловалась на его поведение. Она утверждает, что спортсмен подкупил няню, забрал ребенка и теперь не дает ей видеть мальчика. Также девушка сообщила, что теперь муж требует от нее справку о «социальной вменяемости».

Тем временем в СМИ появилась информация о том, что мать девушки Наталья стала много пить после смерти мужа, сенатора Вадима Тюльпанова . У женщины нет понимающих близких подруг. Дочь не раз предлагала ей лечиться, но та отказывалась.

Ситуацию в семье Кержаковых недавно прокомментировал член Общественного совета при ГУ МВД России по городу Москве Александр Хаминский . «У нас есть ребенок, мать и отец. С точки зрения родительских прав, прописанных в Семейном кодексе, у них есть права и обязанности. К правам относится возможность проводить время с ребенком, воспитывать его, брать с собой в отпуск и так далее. Какие-либо ограничения в этих правах устанавливаются либо по решению уполномоченных органов, либо судом», — пояснил он корреспонденту Dni.Ru

Поступок экс-лидера сборной России также можно рассматривать как преступление по уголовной статье «Самоуправство», которая предполагает наказание в виде штрафа, обязательных работ или ареста. Эксперт также заявил, что та справка, которую так активно требует от жены футболист, не предусматривается действующим российским законодательством.

Не осталась в стороне от этого конфликта и продюсер Яна Рудковская . Сегодня она опубликовала обращение к Милане и своим подписчикам на личной странице «Инстаграма», где отметила, что в подобных вопросах закон всегда встает на сторону женщин, ведь ей самой некогда пришлось пройти почти 200 судебных заседаний, дабы отвоевть права на собственных детей.

«Отец не украл у нянь ребенка своего, это абсурд, он — родной отец! По семейному кодексу родители имеют равные права, a тем более в ситуации, когда ребенок находился долгое время с нянями, с чужими людьми!» — пишет Яна, подчеркнув, что совсем недавно Александр, по репутации которого Милана нанесла серьезный удар, предлагал ей решить ситуацию мирным путем.

«Я довольно долго была на твоей стороне и не только из-за женской солидарности! Милана, ты из очень хорошей семьи, мы уважали твоего отца, твою семью. Каждый человек способен на ошибку, но не у каждого человека хватит смелости ее признать», — резюмировала она.