Влюбленная Джоли поразила поклонников изменениями

Актрису на последнем выходе в свет просто не узнать.

В лондонском Соборе Святого Павла прошла служба, приуроченная к 200-летию ордена Святых Михаила и Георгия. И Анджелина Джоли , носящая титул Дамы ордена, стала на ней звездной гостьей.

Для выхода в свет Анджелина выбрала платье цвета слоновой кости от Ralph & Russo, дополнив его шляпкой, клатчем и перчатками в тон. Актриса выглядела как настоящая леди. И, между прочим, в этом наряде ее фиугра смотрелась просто потрясающе. То ли она немного поправилась, то ли платье скрыло все недостатки, но «скелетом», как раньше, Джоли уже явно не назовешь.

Но самое главное — звезда просто светилась счастьем. Разумеется, поклонники сразу связали это с новым романом Анджелины. Ее избранником стал британский актер Том Хиддлстон . Сейчас они регулярно видятся в Великобритании, где Джоли находится на съемках второй части «Малефисенты».

По информации, которая просочилась от инсайдеров в зарубежные СМИ, Джоли уже познакомила нового бойфренда со своими детьми. А вот перед прессой и широкой публикой раскрывать подробности своей личной жизни она не намерена. По крайней мере, до того, как официально завершит развод с Брэдом Питтом

Напомним, бракоразводный процесс самой известной голливудской пары коснулся не только миллионов их поклонников по всему миру, но в первую очередь их детей. А их у Бранджелины шестеро: трое сыновей — 16-летний Мэддокс Шиван, 14-летний Пакс Тьен и 9-летний Нокс Леон, и три дочери — 13-летняя Захара Марли, 12-летняя Шайло Нувель и 9-летняя Вивьен Маршелин. И лишь недавно суд обязал строгую мать разрешить отцу больше проводить времени с детьми.