Пригожина отказывается от поддержки отца

Даная Пригожина отказывается от финансовой поддержки отца

21-летняя старшая дочь Иосифа Пригожина от первого брака Даная несколько лет публично выясняла отношения с отцом. Девушка обвиняла Иосифа в том, что он к ней равнодушен. Впрочем, продюсер также имел претензии к дочке.

Лишь в начале этого года ситуация изменилась. Иосиф и Даная забыли старые обиды и вновь начали общаться. Сама Пригожина признается, что понимает, что во много была не права. Сейчас Даная хорошо общается с отцом и его семьей. Так, девушка очень сблизилась с Валерией. Даная и певица часто созваниваются, а артистка дает девушке полезные советы по похудению, так как с недавних пор Пригожина решила начать правильно питаться.

«Были ситуации, когда я понимала, что виновата именно я. Поэтому сейчас я стараюсь не ругаться с отцом и не просить его лишний раз о помощи», — поделилась Даная с программой «Звезды сошлись»

Публикация от Ɗαηαẏα Ꭾჩίǥợ乙Ꮵίηα ❤ (@danaya_prigozhina) 16 Май 2018 в 11:59 PDT

При этом Пригожина полностью себя обеспечивает. Она работает как визажист, а недавно открыла свой Интернет-магазин. Даная не просит финансовой поддержки от отца и сама справляется со своими проблемами.