Странные имена, которые дают детям знаменитости

Мы не можем выбрать себе имя при рождении, за нас это делают родители. В каких-то семьях есть имена, переходящие из поколения в поколение, другие родители следуют моде на имена, третьи отдают предпочтение редким или экзотическим. А вот знаменитости частенько называют отпрысков очень необычно, пытаясь, вероятно, таким образом подчеркнуть индивидуальность и звёздное происхождение.

2. Актриса Шаннин Соссамон выбрала для сына действительно уникальное имя Аудио Сайнс. По словам Шаннин, она хотела, чтобы имя не имело словесного значения.

3. Певица Эшли Симпсон и певец Пит Вентц назвали сына Бронкс Маугли. Пит как-то рассказал, что с Эшли его сблизила «Книга джунглей», так что, очевидно, имя Маугли — отражение любовной истории родителей малыша.