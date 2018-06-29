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Странные имена, которые дают детям знаменитости
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Странные имена, которые дают детям знаменитости 

Рамблер 8 часов назад
Мы не можем выбрать себе имя при рождении, за нас это делают родители. В каких-то семьях есть имена, переходящие из поколения в поколение, другие родители следуют моде на имена, третьи отдают предпочтение редким или экзотическим. А вот знаменитости частенько называют отпрысков очень необычно, пытаясь, вероятно, таким образом подчеркнуть индивидуальность и звёздное происхождение.
1. Актриса Гвинет Пэлтроу и исполнитель Крис Мартин назвали дочь Эппл, что в переводе с английского означает «яблоко».
2. Актриса Шаннин Соссамон выбрала для сына действительно уникальное имя Аудио Сайнс. По словам Шаннин, она хотела, чтобы имя не имело словесного значения.
3. Певица Эшли Симпсон и певец Пит Вентц назвали сына Бронкс Маугли. Пит как-то рассказал, что с Эшли его сблизила «Книга джунглей», так что, очевидно, имя Маугли — отражение любовной истории родителей малыша.
4. Актриса Николь Кидман и кантри-певец Кит Урбан — родители дочери Сандей («Воскресенье»), названной так в часть Сандей Рид, покровительницы австралийского искусства.
5. У Ким Кардашьян и Канье Уэст трое детей, и имена у всех странные: Норт, Сейнт и Чикаго.
Женский форум
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