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Девушка Илона Маска заговорила с ним по-русски
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Девушка Илона Маска заговорила с ним по-русски 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Канадская певица Граймс оставила под Instagram-постом бизнесмена Илона Маска комментарий, в котором на русском языке назвала его «своим демоном» и поздравила с днем рождения. На это обратили внимание русскоязычные пользователи Twitter.
lenta
Певица добавила эмодзи черного сердца и летающей тарелки. Под поздравлением собрались более сотни комментариев, большинство из которых написаны на русском: в них пользователи удивляются выбору языка Граймс. «Русские хакеры взломали умы американцев (было несложно)», — пишет один из юзеров.
В 2012 году Граймс в интервью изданию Exberliner рассказывала, что все детство провела с бабушкой-украинкой и поэтому слышала преимущественно русскую речь. В этом же году певица выпустила альбом Visions, на обложке которого появилась цитата из стихотворения Анны Ахматовой «Песня последней встречи», написанная на русском языке. Обложка была создана самой Граймс.
В начале мая этого года глава компаний Tesla и Space X Илон Маск посетил благотворительное мероприятие Met Gala, на котором появился в компании Граймс. По данным Page Six, их роман начался с шутки про искусственный интеллект: Маск придумал шутку по мотивам мысленного эксперимента Василиск Роко, вбил придуманное словосочетание в поиск и обнаружил, что за несколько лет до этого эта же шутливая фраза фигурировала в одной из песен Граймс.
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