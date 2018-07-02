Диана: неидеальная принцесса

50 – столько раз принцесса Диана появилась на обложке журнала People. Нравилось это, кстати, не всем. Тони Блэр как-то назвал ее «манипуляторшей».

8/8 50 – столько раз принцесса Диана появилась на обложке журнала People. Нравилось это, кстати, не всем. Тони Блэр как-то назвал ее «манипуляторшей».

В школе Диана считалась не самой способной ученицей. Она два раза провалила выпускные экзамены, ее отчислили за плохую успеваемость.

7/8 В школе Диана считалась не самой способной ученицей. Она два раза провалила выпускные экзамены, ее отчислили за плохую успеваемость.

Диана отказалась произносить ту часть свадебной клятвы, в которой говорится о послушании мужу. Она была первой женщиной, которая нарушила эту давнюю традицию. Кейт Миддлтон, следуя примеру леди Ди, также исключила из своей свадебной клятвы обещание слушаться мужа.

6/8 Диана отказалась произносить ту часть свадебной клятвы, в которой говорится о послушании мужу. Она была первой женщиной, которая нарушила эту давнюю традицию. Кейт Миддлтон, следуя примеру леди Ди, также исключила из своей свадебной клятвы обещание слушаться мужа.

До того, как стать принцессой, Диана Фрэнсис Спенсер работала уборщицей, воспитательницей в детском саду, а также бебиситтером.

5/8 До того, как стать принцессой, Диана Фрэнсис Спенсер работала уборщицей, воспитательницей в детском саду, а также бебиситтером.

Существует минимум 50 различных версий гибели принцессы Дианы. Официальное обвинение было предъявлено водителю Анри Полю после того, как в его крови было обнаружена большая доля алкоголя. Однако некоторые уверены, что в автокатастрофе замешана британская разведка Ми-6. Вторая самая популярная версия — инсценировка.

4/8 Существует минимум 50 различных версий гибели принцессы Дианы. Официальное обвинение было предъявлено водителю Анри Полю после того, как в его крови было обнаружена большая доля алкоголя. Однако некоторые уверены, что в автокатастрофе замешана британская разведка Ми-6. Вторая самая популярная версия — инсценировка.

У Дианы было 300 блузок белого цвета, которые она покупала сама. Это была ее страсть. К слову, ее гардероб был протяженностью 10 метров.

3/8 У Дианы было 300 блузок белого цвета, которые она покупала сама. Это была ее страсть. К слову, ее гардероб был протяженностью 10 метров.

Диана не была счастлива. У нее была булимия и другие психологические проблемы. К сожалению, после брака они только усугубились.

2/8 Диана не была счастлива. У нее была булимия и другие психологические проблемы. К сожалению, после брака они только усугубились.

1 июля этого года принцессе Диане исполнилось бы 57 лет.

1 июля этого года принцессе Диане исполнилось бы 57 лет. Но одна из самых страшных автокатастроф оборвала ее жизнь 21 год назад.

В 2002 году компания Би-Би-Си объявила список 100 величайших британцев в истории. Леди Ди в этом списке заняла почетное третье место. Жизнь и смерть этой удивительной женщины окутаны множеством слухов, сплетен, домыслов и безумных теорий.

Мы собрали факты, которые показывают Диану не только идеальной принцессой Уэльской, но и обычным человеком со своими проблемами и недостатками:

1. До того, как стать принцессой, Диана Фрэнсис Спенсер работала уборщицей, воспитательницей в детском саду, а также бебиситтером.

2. Диана отказалась произносить ту часть свадебной клятвы, в которой говорится о послушании мужу. Она была первой женщиной, которая нарушила эту давнюю традицию. Кейт Миддлтон , следуя примеру леди Ди, также исключила из своей свадебной клятвы обещание слушаться мужа.

3. 50 — столько раз принцесса Диана появилась на обложке журнала People. Нравилось это, кстати, не всем. Тони Блэр как-то назвал ее «манипуляторшей».

4. В школе Диана считалась не самой способной ученицей. Она два раза провалила выпускные экзамены, ее отчислили за плохую успеваемость.

5. Существует минимум 50 различных версий гибели принцессы Дианы. Официальное обвинение было предъявлено водителю Анри Полю после того, как в его крови было обнаружена большая доля алкоголя. Однако некоторые уверены, что в автокатастрофе замешана британская разведка Ми-6. Вторая самая популярная версия — инсценировка.

6. Любимая группа Дианы — «DuranDuran».

7. У Дианы было 300 блузок белого цвета, которые она покупала сама. Это была ее страсть. К слову, ее гардероб был протяженностью 10 метров.

8. Диана не была счастлива. У нее была булимия и другие психологические проблемы. К сожалению, после брака они только усугубились.