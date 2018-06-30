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Чуча и Бо: нелепые прозвища детей звезд
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Чуча и Бо: нелепые прозвища детей звезд 

Рамблер 31 минуту назад
Звездам не чуждо ничто человеческое, и своих детей они называют порой весьма странно.
1/7  Рита Дакота с Миюхой
Фото:
2/7  Маша Малиновская с Моничем
Фото:
3/7  Алена Водонаева с Бо
Фото:
4/7  Анна Снаткина с Клубникой
Фото:
5/7  Яна Рудковская с Гном Гномычем
Фото:
6/7  Ксения Бородина c Чучей
Фото:
7/7  Анфиса Чехова с Соликом
Фото:
Звездные мамы ничем не отличаются от самых обычных и также любят придумывать своим детям смешные прозвища.

Рита Дакота

Певица любит называть свою дочь Мию Свиняриком и Хрюквиком, малышка может запросто испачкаться едой с ног до головы, за что и получила свои прозвища от мамы.

Маша Малиновская

Модель и телеведущая выбирала между двумя именами — Михаилом и Мироном, остановилась в итоге на последнем. А сейчас Маша Малиновская все чаще называет Моней или Моничем.

Алена Водонаева

Краткость — сестра таланта. Вероятно, эту фразу взяла на вооружение Алена, когда начала называть сына Богдана коротко и просто — Бо.

Анна Снаткина

Вообще девочку хотели назвать Марией или Верой, но назвали Вероникой. Постепенно Вероника превратилась в Нику, а затем — и в Клубнику.

Яна Рудковская

Успешный продюсер и звездная мама начала заниматься карьерой своего сына, едва он успел родиться. Так, у Гном Гномыча, как его называют в семье, есть собственная страница в Instagram, где мама Яна активно делится успехами сына в фигурном катании и модельном бизнесе.

Ксения Бородина

Марусю чуть было не назвали Мишелью, но вовремя передумали. Затем Маруся сократилась до Мару, а когда девочка стала постарше ее все чаще стали называть Чучей и Бубой.

Анфиса Чехова

Телеведущая и актриса очень любит своего сына Соломона и часто показывает совместные фото с ним на своей странице Instagram. И судя по микроблогу Анфисы сына в семье чаще называют Соликом, чем Соломоном.
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