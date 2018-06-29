Пересильд рассказала о свадьбе с Учителем

Российская актриса Юлия Пересильд уже много лет была и остается любовницей режиссера Алексея Учителя . Артистку устраивает роль сожительницы и в ЗАГС она не собирается.

В недавних интервью Юлия заявила, что разочарована в браке. По словам звезды, штамп в паспорте не гарантирует счастья, поэтому свадьбы может и не быть вовсе.

"У меня столько подруг, которые неоднократно были в ЗАГСах, были в фате, в белых платьях. Каждый раз это очень красиво, но, к счастью, не имеет отношения. Ну не сложилось у меня в наивном возрасте с этим, а сейчас, конечно, кроме юмора и жизненного опыта своих друзей и воспоминаний у меня ничего не осталось. Может когда-нибудь мое отношение изменится. Посмотрим. Жизнь долгая, разная, неожиданная", — рассказала Юлия.

Артистка призналась, что сейчас сконцентрирована на работе и воспитании дочерей. Она старается все свободное время уделять детям. "Порой хочется включить прям маму, и я это делаю, но мне больше доставляет радости, когда дети не боятся показывать свои эмоции, когда они могут тебя наобнимать, нацеловать столько, сколько хотят. Когда они этого не боятся", — сообщила Пресильд изданию OK-Magazine.