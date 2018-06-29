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Пересильд рассказала о свадьбе с Учителем
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Пересильд рассказала о свадьбе с Учителем 

Дни.ру 37 минут назад
Фото: Дни.ру
Российская актриса Юлия Пересильд уже много лет была и остается любовницей режиссера Алексея Учителя. Артистку устраивает роль сожительницы и в ЗАГС она не собирается.
В недавних интервью Юлия заявила, что разочарована в браке. По словам звезды, штамп в паспорте не гарантирует счастья, поэтому свадьбы может и не быть вовсе.
"У меня столько подруг, которые неоднократно были в ЗАГСах, были в фате, в белых платьях. Каждый раз это очень красиво, но, к счастью, не имеет отношения. Ну не сложилось у меня в наивном возрасте с этим, а сейчас, конечно, кроме юмора и жизненного опыта своих друзей и воспоминаний у меня ничего не осталось. Может когда-нибудь мое отношение изменится. Посмотрим. Жизнь долгая, разная, неожиданная", — рассказала Юлия.
Артистка призналась, что сейчас сконцентрирована на работе и воспитании дочерей. Она старается все свободное время уделять детям. "Порой хочется включить прям маму, и я это делаю, но мне больше доставляет радости, когда дети не боятся показывать свои эмоции, когда они могут тебя наобнимать, нацеловать столько, сколько хотят. Когда они этого не боятся", — сообщила Пресильд изданию OK-Magazine.
Как писали Dni.Ru, Алексей Учитель на 33 года старше Юлии Пересильд. Они познакомились в 2007 году, а два года спустя актриса родила дочь Анну. Официально Пересильд не называла имя отца девочки, однако уже тогда в кулуарах ходили слухи, что "постарался" Учитель. В 2012 году Юлия родила вторую дочь, которую назвала Марией, и в кинотусовке снова заявили, что без режиссера тут не обошлось. К слову, точно неизвестно оформил ли Алексей Учитель развод со своей супругой Кирой Саксаганской, с которой у него есть взрослый сын Егор.
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