Ники Минаж вышла в свет в латексе

35-летняя американская рэп-дива Ники Минаж не перестает удивлять поклонников экстравагантными нарядами. Она как на сцене может выйти в розовом обтягивающем комбинезоне под леопард, так и в жизни появиться в не менее эпатажном наряде. На днях на премии BET Awards она вышла в свет в боди из красного латекса с огромным декольте. К слову, еще бы немного, и звезда с лихвой бы сверкнула своими прелестями пятого размера.

@nickiminaj

Артистка сразу же выложила снимок в этом наряде в свой Instagram. Поклонники принялись обсуждать образ знаменитой блондинки.

«Ники — королева рэпа. Пусть все подавятся от зависти», «Прекрасная, как всегда», «Оу, какая впечатляющая грудь!», «Ей уже 35, а выглядит на 20!»

Также почитатели звезды посоветовали ей быть более улыбчивой.

«Ники, что с тобой в последнее время? Мы хотим, чтобы ты улыбалась», «Почему ты грустишь?».

Причем многочисленные комментарии были отнюдь не лицеприятными и касались ее пышных форм и любви к пластике.

«10% от человека, 40% — воды, 50% — силикон», — написал один из пользователей в микроблоге.

Хоть Ники активно отрицает то, что ложилась под нож пластических хирургов, фотографии говорят об обратном… Минаж утверждает, что в ее жизни есть только контуринг и усиленные занятия спортом, которые помогают ей создавать такое тело, которое она хочет. Однако внимательные поклонники заметили неестественные изгибы ее тела, которые могут быть следствием липофиллеров (перемещенная жировая ткань) и имплантатов. Здесь стоит говорить об увеличении груди, пластике носа, а может, и ягодиц тоже…

Напомним, что карьера Минаж началась в 2007 году, когда она выпустила свой первый альбом. Девушка изначально была настроена на успех и понимала, что эпатаж принесет ей небывалую славу. В одном из интервью она призналась: «Если ты поп-звезда, ты вынуждена быть секс-символом. Это ужасно скучно, поэтому я и стараюсь дурачиться». Вот и развлекается Минаж, активно экспериментируя не только со своими нарядами, но и телом.