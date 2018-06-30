Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем

Актриса Агата Муцениеце в первый день лета огорошила своих подписчиков сообщением о проблемах в ее семейной жизни с актером Павлом Прилучным:

"Дорогие друзья! Все вы и пресса задаётесь вопросом про наши с Павлом отношения. Скажу кратко, наш брак стоит на паузе. Решим мы эту проблему или нет — неизвестно. Большая просьба, уважать нас и не забрасывать вопросами",

— написала звезда.

Недавно Агата опубликовала в своем Инстаграм-аккаунте отрывок из видео, где она и Павел счастливые вместе едут на байке.

@agataagata

Поклонники уверены — пара передумала разводиться и актеры решили сохранить брак. А кризис семейной жизни преодолен.

Сам Прилучный и Муцениеце свой семейный "статус" пока не комментируют, но подписчики и СМИ уверены — звезда решила все-таки снять "с паузы" свой брак.