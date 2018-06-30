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Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
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Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем 

Рамблер 51 минуту назад
Актриса Агата Муцениеце в первый день лета огорошила своих подписчиков сообщением о проблемах в ее семейной жизни с актером Павлом Прилучным:
"Дорогие друзья! Все вы и пресса задаётесь вопросом про наши с Павлом отношения. Скажу кратко, наш брак стоит на паузе. Решим мы эту проблему или нет — неизвестно. Большая просьба, уважать нас и не забрасывать вопросами",
— написала звезда.
Недавно Агата опубликовала в своем Инстаграм-аккаунте отрывок из видео, где она и Павел счастливые вместе едут на байке.
@agataagata
Поклонники уверены — пара передумала разводиться и актеры решили сохранить брак. А кризис семейной жизни преодолен.
Сам Прилучный и Муцениеце свой семейный "статус" пока не комментируют, но подписчики и СМИ уверены — звезда решила все-таки снять "с паузы" свой брак.
Женский форум
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