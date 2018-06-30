Виктория Бекхэм выглядит как ровесница сына

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) 27 Июн 2018 в 10:53 PDT Новые фотографии Виктории Бекхэм восхищают. Экс-перчинка выглядит просто поразительно. А ей, между прочим, 44 года и ее сын уже сам вырос и стал совсем взрослым. Только посмотрите на этот снимок:

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) 27 Июн 2018 в 12:45 PDT Виктория в компании своего сына отправилась на благотворительный бал Элтона Джона . Себе она изменять не стала и выбрала классическое черное платье. А сына одела в элегантный мужской костюм.

Поклонники звезды неизменно восхищаются ее чувством стиля, и удивляются тому, как быстро летит время и растут дети.

Бруклин — старший из трех сыновей и четверых детей звездной пары Виктории и Дэвида. Ему 19 лет.