Виктория Бекхэм выглядит как ровесница сына 

Новые фотографии Виктории Бекхэм восхищают. Экс-перчинка выглядит просто поразительно. А ей, между прочим, 44 года и ее сын уже сам вырос и стал совсем взрослым. Только посмотрите на этот снимок:
Виктория в компании своего сына отправилась на благотворительный бал Элтона Джона. Себе она изменять не стала и выбрала классическое черное платье. А сына одела в элегантный мужской костюм.
Поклонники звезды неизменно восхищаются ее чувством стиля, и удивляются тому, как быстро летит время и растут дети.
Бруклин — старший из трех сыновей и четверых детей звездной пары Виктории и Дэвида. Ему 19 лет.