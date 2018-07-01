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Ванесса Паради впервые вышла замуж
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Ванесса Паради впервые вышла замуж 

Рамблер 8 часов назад
Фото: depositphotos
Актриса и певица, мать детей Джонни Деппа, Ванесса Паради в субботу, 30 июня, вышла замуж за режиссера Самюэля Беншетри, сообщает Daily Mail.
Пара зарегистрировала брак в городке Сен-Симеон недалеко от Парижа. По информации французского издания Le Parisien, церемония бракосочетания была тайной и весьма скромной. На праздник пригласили только самых близких людей, в числе которых, разумеется, была дочь Ванессы Лили-Роуз Депп. А вот сын актрисы присутствовать на свадьбе мамы не смог из-за серьезной болезни, подробности которой не разглашаются.
Счастливая невеста для венчания выбрала традиционное белое платье, а фату украсила розовыми и фиолетовыми цветами.
Для Паради этот брак стал первым. Ранее актриса 13 лет прожила в гражданском браке с Джонни Деппом, который так и не сделал ей предложение руки и сердца. От этих отношений у пары двое детей. Самюэль же стал мужем во второй раз: с 1998 года режиссер был женат на актрисе Мари Трентиньян, которая погибла в 2003 году от руки любовника. От Мари у Самюэля есть 19-летний сын.
Женский форум
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