Сын вынужден скрывать родство с Эппле

У актрисы два сына — 26-летний Потап и 17-летний Ефим. Правда, родство со знаменитой актрисой для юношей — скорее, наказание.

"Им всю жизнь приходится непросто, — вздыхает Жанна. — Нужно доказывать, что они — не просто дети знаменитого человека, но и самостоятельные личности, нужно быть лучше, выдерживать шквал критики и сомнений. Но их отчасти спасает то обстоятельство, что оба носит другую фамилию (Фрэз, как у фактического мужа Жанны предпринимателя Ильи Фрэза — Прим. ред.). И о том, например, что Потап мой сын, в его институте узнали где-то на четвертом курсе, да и то лишь после того, как в популярном журнале вышло интервью со мной, где было фото моего первенца".

В феврале этого года Жанна впервые стала бабушкой — у нее родился внук Север.

"Отец в свое время назвал моего старшего сына Потапом — я до сих пор не знаю, почему. А Потап, в свою очередь, назвал уже своего сына таким необычным именем. Видимо, когда ребенок родится у младшего, его будут звать Югом",

— смеется актриса.

Теперь вся жизнь вращается вокруг внука.

"Он такой беленький, светленький, на меня похож", — улыбается Жанна. Правда, советов о том, как воспитывать малыша, от Эппле не ждут. "Меня никто не спрашивает — все резко стали умными, — уверяет звезда. — Невестка, например, точно в сто раз умнее меня — она работает психологом-криминалистом. Она взяла всех в руки и всех себе подчинила. Мы теперь чувствуем все себя рядом с ней защищенными! Она — мой друг и помощник, я так ее уважаю и так благодарна!"

Правда, видится актриса с молодым поколение семьи редко, поэтому, очевидно, никаких скандалов у них не возникает.