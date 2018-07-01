Галкин поразил Сеть откровенным танцем

Мало кто сомневался в талантах 42-летнего Максима Галкина . Муж Аллы Пугачевой известен своим остроумием, умением пародировать голоса других людей, но не все знали, как шоумен умеет красиво двигаться в такт музыке. Он продемонстрировал замысловатые па и яркий танец артиста моментально стал популярным в сети.

Максим Галкин умеет плодотворно работать и отдыхать. Вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми он посетил праздник по случаю дня рождения ребенка близких друзей. Вечер, по всей вероятности, удался на славу. В конце мероприятия активная жизненная позиция юмориста в который раз проявилась во всей красе. Он исполнил откровенный танец, и его движения под ритмичную музыку уже копируют в сети.

Видеоролик с перфомансом Галкина, который тот опубликовал на своей странице в Инстаграме, уже набрал около 2 миллионов просмотров! Максим танцевал в белой футболке и джинсах, которые подчеркивали его подтянутую фигуру. Он прокомментировал свой «номер»: «А ведь все начиналось как детский праздник. Хорошо, что жена сняла! Я с утра уже бы так не смог».

В тегах Максим Галкин указал, что речь идет о танцах под луной, «Барышников занервничал», а он «танцор от Бога». Подписчики оставили многочисленные отзывы о хореографических способностях знаменитости. Они отметили, что если бы не карьера телеведущего, он вполне мог бы построить карьеру танцора, ведь предпосылки к этому имеются:

«Вот это ярко, Максим! Ты такой классный, я понимаю, за что тебя обожает Алла Борисовна, круто!» «Молодец, талант не пропьешь!» «Поразил, не думала, что ты так танцуешь, почти как Майкл Джексон ». «Супер, я не могу, смеялась до слез! Вот это танец!» «Я посмеялась от души, почему не стал танцором? База есть, развивай талант, так сказать!» «С Максом Алла вновь стала девочкой, вы очень классные, так держать!»

Пугачеву и Галкина в последнее время обсуждают еще чаще, чем ранее, ведь они дают поводы для этого. На днях Максим опубликовал фото, на котором его жена была запечатлена без белья. А затем звездные супруги показали совместный танец, который понравился поклонникам их творчества.