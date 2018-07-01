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Невеста Данилы Козловского позирует топлес
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Невеста Данилы Козловского позирует топлес 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Актриса и режиссер Ольга Зуева опубликовала на своей странице в Instagram откровенное фото. Она предстала перед зрителями обнаженной, выбрав черно-белую гамму для кадра. В подписи к публикации девушка отметила, что снимок был сделан ей самолично.
Подписчики по достоинству оценили красоту Ольги как модели и ее мастерство как фотографа. «Из-за этой фотографии подписалась на вас», «У вас очень необычная внешность, очень интересная и притягивающая», «Если бы я могла бы так снимать, то немедленно сделала бы это профессией», «Какая ты красивая».

Calling my own shots 👸🏻 Сама себя снимаю

Публикация от  OZ (@olyazueva_official)

Напомним, в начале июня Ольга Зуева представила на фестивале «Кинотавр» свой режиссерский дебют, картину «На районе». Лента рассказывает историю двух друзей, ведущих маргинальный образ жизни и не гнушающихся нарушением закона. Ольга также поработала в фильме как актриса, а одну из главных ролей в нем исполнил ее возлюбленный Данила Козловский.
Впрочем, поддержать невесту на фестивале актер не приехал из-за плотного гастрольного графика. Несмотря на это, Зуева в своей речи сказала о Даниле очень теплые и эмоциональные слова: «На этой картине он был не просто актером и продюсером, но и моим наставником. Мой учитель, мое вдохновение, моя любовь».
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