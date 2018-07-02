Как сейчас выглядит Кира Найтли

Многие интернет-пользователи решили, что фигура Найтли выглядит непропорционально: плоская грудь и полные ноги. Но были и те, кто пришли в восторг от форм актрисы, прежде известной своей худобой: «Тип фигуры — треугольник. Кстати, очень нравится такой тип мужчинам».

Поклонники актрисы выразили восхищение тем, что она не стала жертвой нынешней моды на коррекцию фигуры и сохранила естественную красоту.

Мы тоже внимательно рассмотрели фигуру Киры Найтли. Заметно, что девушка находится на отдыхе и реже занимается спортом. Однако плоский живот и выраженный пресс говорят о том, что с физическими упражнениями актриса на «ты».