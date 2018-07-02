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Как сейчас выглядит Кира Найтли
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Как сейчас выглядит Кира Найтли 

FashionTime 20 минут назад
Фото: FashionTime
Звезда Голливуда Кира Найтли в эти дни отдыхает на острове Пантеллерия, который уютно расположился в Сицилийском проливе в Средиземном море. И даже там звезду застали фотографы, объектив которых без прикрас показал — как сейчас выглядит одна из самых востребованных актрис. На фото девушка была в модном купальнике с высокой резинкой и ажурным краем.
Многие интернет-пользователи решили, что фигура Найтли выглядит непропорционально: плоская грудь и полные ноги. Но были и те, кто пришли в восторг от форм актрисы, прежде известной своей худобой: «Тип фигуры — треугольник. Кстати, очень нравится такой тип мужчинам».
Поклонники актрисы выразили восхищение тем, что она не стала жертвой нынешней моды на коррекцию фигуры и сохранила естественную красоту.
Мы тоже внимательно рассмотрели фигуру Киры Найтли. Заметно, что девушка находится на отдыхе и реже занимается спортом. Однако плоский живот и выраженный пресс говорят о том, что с физическими упражнениями актриса на «ты».
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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