Необычная дочь выглядит старше Алсу

Певица Алсу вернулась в Россию после нескольких лет жизни за границей. Популярная исполнительница показала фото повзрослевших дочерей, и ее поклонники сделали вывод, что старшая наследница выглядит практически ровесницей именитой мамы.

Певица Алсу родила сына Рафаэля летом 2016 года и буквально пропала из поля зрения журналистов и поклонников. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram артистка редко публиковала фотографии из-за рубежа. Алсу признавалась, что ушла в тень, чтобы с головой погрузиться в материнство.

Однако сейчас стало известно, что артистка вернулась в Россию. Алсу стала чаще делиться с подписчиками публикациями, сделанными в Москве, а недавно певица отметила юбилей — ей исполнилось 35 лет. В честь круглой даты Алсу снялась для журнала, причем сделала это вместе с дочками: 11-летней Сафиной и десятилетней Микеллой.

Болеем! Россия вперёд! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ Публикация от АЛСУ❤️ALSOU Official Instagram (@alsou_a) 1 Июл 2018 в 8:47 PDT В соцсети Алсу выложила фотографию обложки, а затем и снимок, на котором запечатлена с девочками в футболках с символикой чемпионата мира по футболу. Артистка дала понять, что вместе с наследницами следит за главным событием этого лета. "Болеем! Россия вперед! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)" — коротко написала Алсу.

Многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах артистке и ее наследницам. Причем большинство фанатов обратили внимание на Сафину. По их мнению, девочка обладает необычной восточной красотой и выглядит старше своих лет.

"какая Сафина большая! прям девушка! выглядит старше мамы)))", "Как на вас троих приятно смотреть, как скромность украшает, ведь не зря народ придумал такое словосочетание!)", "Какие замечательные девочки. Сафина такая восточная красавица, чудо как хороша", "Вы как будто старшая сестра, все молодеете и хорошеете", "Какие у Сафины волосы кудрявые 😍", "Старшая дочь копия отца. Не обычная квасота у нее", — высказались пользователи Сети.