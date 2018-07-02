Звезды, которые стали знаменитыми случайно

Уже неоднократно убеждаемся, насколько важно уметь оказываться в нужном месте в нужное время. В качестве доказательств приводим истории знаменитостей, которые прославились совершенно случайно.

Мел Гибсон

Обладатель двух «Оскаров» и просто желанный и привлекательный мужчина получил свой звездный шанс после потасовки в баре.

Гибсон ввязался в пьяную драку, а на следующий день обещал подвезти друга на съемки какой-то крутой киноленты. Увидев побитое лицо Мела, режиссер картины сразу понял, что ему нужен такой отважный герой. Так он сыграл главную роль в фильме «Безумный Макс». Картина прославила начинающего актера на весь мир.

Памела Андерсон

Обладательница аппетитных форм начинала свою карьеру как фитнес-инструктор (теперь то это многое объясняет). Пока она работала тренером, одна пивная компания предложила Андерсон стать промо-моделью.

В облегающей футболке с логотипом пива она пришла на матч Канадской футбольной лиги. Оператор никак не смог устоять и во время пауз вывел красотку на большой экран. Публика была в восторге, ну а Памела получила огромное количество предложений о фотосессиях в мужских журналах.

Джони Депп

В детстве Джони Депп мечтал о карьере рок-музыканта. Вот только успехов его увлечение особо не приносило. А вот женитьба в 20 лет на Лори Энн Элиссон, которая работала гримершей на киностудии, помогла актеру стать всемирно известным. Супруга познакомила Деппа с Николасом Кейджем, который сделал все для того, чтобы музыкант получил первую роль в фильме «Кошмар на улице Вязов».

Уилл Смит

Уилл Смит вообще начинал свою звездную карьеру в качестве рэп-исполнителя. А вот киношный успех пришел, а если быть совсем точными, подъехал к нему очень даже прозаично. Уилл заблудился, путешествуя на машине, и решил спросить дорогу у прохожего. Незнакомец оказался вице-президентом Warner Brothers.

Натали Портман

Натали вообще очень талантливая девушка, и слава пришла к ней достаточно рано, когда девушке было всего 11 лет. Однажды она сидела в пиццерии после танцевального класса. Пока будущая звезда нарушала диету, поглощая один за одним кусочки пиццы, к ней подошел агент и предложил сняться в фотосессии.

Ченнинг Татум

В детстве актер не мог определиться с призванием. Он серьезно увлекался спортом. Вот только учиться особо не хотел, поэтому отказался от специальной спортивной стипендии и решил бросить колледж.

В поисках себя Ченнинг работал кем придется: продавцом, строителем, брокером. Но, трезво оценив свои физические данные и почувствовав артистическую жилку, решил устроиться стриптизером. Его пластичность и чувство ритма помогли получить роль в фильме «Шаг вперед», с которого и началась его актерская карьера.