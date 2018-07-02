Ещё
Звёзды, которые не уважают команду
Далее:
Читайте также:
Ещё

Звёзды, которые не уважают команду 

Рамблер 13 часов назад
За каждой звездой стоит целая команда, которая обеспечивает тыл и прокладывает знаменитости дорогу. Некоторые селебрити с уважением относятся к своей команде, но находятся и те, кто ни во что не ставит этих невидимых широкой публике помощников.
1. Рианна. Дива любит, чтобы все её пожелания удовлетворялись моментально. На гастролях в Швеции певица требовала от персонала достать ей латиноамериканские блюда, а во время съёмок клипа терроризировала известного продюсера.
2. Дженнифер Лопес. Горячая красотка должна была сниматься в рекламе автомобильной компании. Согласно сценарию Дженнифер следовало проехать на авто по Бронксу, но звезде это показалось слишком тяжёлой работой. Лопес снялась за рулём в Лос-Анджелесе, а в Бронкс отправила дублёршу. Отправляясь в путешествия, Джей Ло передаёт команде длинный список необходимых вещей, а у одного члена команды всегда должен быть наготове лёд, чтобы в любой момент придать тонус груди Лопес.
3. Леди Гага. Похоже, певица настолько вжилась в экстравагантный сценический образ, что не может выйти из него в жизни. Экс-помощница знаменитости рассказала, что ей приходилось отвечать на звонки круглосуточно, а несколько раз она даже вынуждена была спать в одной постели с Гагой, потому что та опасалась, что ей может что-то понадобиться.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный эффект перевернутых бикини51
Богачи, превратившиеся в пластиковых кукол6
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Родители, превратившие детей в монстров ради славы3
Похудела и умерла: что случилось с участницей шоу20
Видео
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:12
Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
Звёзды
12:06
Богачи, превратившиеся в пластиковых кукол
Красота Здоровье
07:08
Звёзды, которые не уважают команду
Звёзды
01:00
Лада Дэнс ужаснула подписчиков изменившимся лицом
Звёзды Красота
03:50
Опасные болезни, которые так и не объяснили
Здоровье
00:49
Неожиданный эффект перевернутых бикини
Мода
00:25
Невеста Данилы Козловского позирует топлес
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение