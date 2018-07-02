Звёзды, которые не уважают команду

За каждой звездой стоит целая команда, которая обеспечивает тыл и прокладывает знаменитости дорогу. Некоторые селебрити с уважением относятся к своей команде, но находятся и те, кто ни во что не ставит этих невидимых широкой публике помощников.

1. Рианна . Дива любит, чтобы все её пожелания удовлетворялись моментально. На гастролях в Швеции певица требовала от персонала достать ей латиноамериканские блюда, а во время съёмок клипа терроризировала известного продюсера.

2. Дженнифер Лопес . Горячая красотка должна была сниматься в рекламе автомобильной компании. Согласно сценарию Дженнифер следовало проехать на авто по Бронксу, но звезде это показалось слишком тяжёлой работой. Лопес снялась за рулём в Лос-Анджелесе, а в Бронкс отправила дублёршу. Отправляясь в путешествия, Джей Ло передаёт команде длинный список необходимых вещей, а у одного члена команды всегда должен быть наготове лёд, чтобы в любой момент придать тонус груди Лопес.