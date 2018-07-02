Фото обнаженной Хайди Клум взбудоражило Сеть

В свои 45 лет бывший «ангел» известной бельевой марки Victoria’s secret продолжает будоражить фантазию представителей противоположного пола. Хайди Клум снялась в эротической фотосессии, показав миллионам поклонников кадры, на которых она позирует, в чем мать родила.

По информации инсайдеров, немецкая топ-модель на днях прилетела в Атланту, где она стала ведущей вечеринки в одном из пляжных клубов города. А вечером, в номере своего отеля Ocean Resort Casino, манекенщица решила сфотографироваться на фоне заката. Обнаженная Хайди стоит на подоконнике панорамного окна и позирует на фоне вечернего города и океана. Из скромности Клум кокетливо прикрыла полную грудь руками, показав стройные ножки и подтянутые ягодицы. После расставания с мужем — певцом Силом, 45-летняя Хайди Клум закрутила роман с юношей, который был моложе ее на целых 16 лет. Модель снялась в откровенной фотосессии

@heidiklum

Однако свой юбилей модель отметила в компании 28-летнего гитариста группы Tokio Hotel Тома Каулица. Долгое время пара скрывала от прессы и поклонников свои отношения. И не удивительно, ведь Хайди меняла возлюбленных, как перчатки.