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Фото обнаженной Хайди Клум взбудоражило Сеть
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Фото обнаженной Хайди Клум взбудоражило Сеть 

Teleprogramma.pro 10 часов назад
Фото: teleprogramma.pro
В свои 45 лет бывший «ангел» известной бельевой марки Victoria’s secret продолжает будоражить фантазию представителей противоположного пола. Хайди Клум снялась в эротической фотосессии, показав миллионам поклонников кадры, на которых она позирует, в чем мать родила.
По информации инсайдеров, немецкая топ-модель на днях прилетела в Атланту, где она стала ведущей вечеринки в одном из пляжных клубов города. А вечером, в номере своего отеля Ocean Resort Casino, манекенщица решила сфотографироваться на фоне заката. Обнаженная Хайди стоит на подоконнике панорамного окна и позирует на фоне вечернего города и океана. Из скромности Клум кокетливо прикрыла полную грудь руками, показав стройные ножки и подтянутые ягодицы. После расставания с мужем — певцом Силом, 45-летняя Хайди Клум закрутила роман с юношей, который был моложе ее на целых 16 лет. Модель снялась в откровенной фотосессии
@heidiklum
Однако свой юбилей модель отметила в компании 28-летнего гитариста группы Tokio Hotel Тома Каулица. Долгое время пара скрывала от прессы и поклонников свои отношения. И не удивительно, ведь Хайди меняла возлюбленных, как перчатки.
С музыкантом модель начала встречаться весной этого года после того, как объявила о расставании с 31-летним арт-дилером Вито Шнабелем. Репортеры застали модель с новым избранником на Каннском кинофестивале. Хайди и Том так были увлечены друг другом, что не замечали никого вокруг, пишет kp.ru.
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