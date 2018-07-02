Лада Дэнс ужаснула подписчиков изменившимся лицом

Лада Дэнс ужаснула своим изменившимся лицом

Лада Дэнс обнародовала свежую фотографию. Популярная исполнительница сделала селфи, которое порядком расстроило ее преданных фанатов.

Лада Дэнс путешествует с друзьями по Европе. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram певица выложила несколько фотографий, сделанных в Германии. Одним из самых свежих кадров оказалось селфи, которым поделилась артистка с многочисленными подписчиками. Лада крупным планом запечатлела свое лицо, на котором, кроме туши для ресниц, нет ни грамма косметики.

Многочисленные подписчики неоднозначно высказались о снимке. Пока одни фанаты рассыпались в комплиментах, другие буквально крестились в ужасе. В частности, особо внимательные поклонники сделали вывод, что Лада Дэнс явно перестаралась с уколами красоты и прочими ухищрениями в желании продлить молодость.

"Расстроили этими 👄 👄 👄 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Лада, удалите фото", "Оооо 🤦‍♀️ капец, сделаю вид что я этого не видела", "Зачем, это фото?", "Классная, но губы, скулы зашкаливают по количеству вколотого", "Просто перебор с филлерами и ботоксом, жертвы "красоты", "жесть", "Не узнать", "Я реально не понимаю красоту этих выпяченных губ… извините, но как первобытный человек", "Уродина, и это правда. Хватит врать", — высказались ужаснувшиеся поклонники.

@lada_dance_official

Примечательно, что точно неизвестно, в каком году родилась Лада Дэнс (настоящее имя Лада Волкова). Если раньше на официальном сайте артистки значилась дата — 11 сентября 1966 год, то сейчас там указано несколько другое, а именно: 11 сентября 1969 год.