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Лада Дэнс ужаснула подписчиков изменившимся лицом
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Лада Дэнс ужаснула своим изменившимся лицом 

Дни.ру 1 час назад
Лада Дэнс обнародовала свежую фотографию. Популярная исполнительница сделала селфи, которое порядком расстроило ее преданных фанатов.
Лада Дэнс путешествует с друзьями по Европе. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram певица выложила несколько фотографий, сделанных в Германии. Одним из самых свежих кадров оказалось селфи, которым поделилась артистка с многочисленными подписчиками. Лада крупным планом запечатлела свое лицо, на котором, кроме туши для ресниц, нет ни грамма косметики.
Многочисленные подписчики неоднозначно высказались о снимке. Пока одни фанаты рассыпались в комплиментах, другие буквально крестились в ужасе. В частности, особо внимательные поклонники сделали вывод, что Лада Дэнс явно перестаралась с уколами красоты и прочими ухищрениями в желании продлить молодость.
"Расстроили этими 👄 👄 👄 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Лада, удалите фото", "Оооо 🤦‍♀️ капец, сделаю вид что я этого не видела", "Зачем, это фото?", "Классная, но губы, скулы зашкаливают по количеству вколотого", "Просто перебор с филлерами и ботоксом, жертвы "красоты", "жесть", "Не узнать", "Я реально не понимаю красоту этих выпяченных губ… извините, но как первобытный человек", "Уродина, и это правда. Хватит врать", — высказались ужаснувшиеся поклонники.
@lada_dance_official
Примечательно, что точно неизвестно, в каком году родилась Лада Дэнс (настоящее имя Лада Волкова). Если раньше на официальном сайте артистки значилась дата — 11 сентября 1966 год, то сейчас там указано несколько другое, а именно: 11 сентября 1969 год.
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